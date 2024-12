Rząd odmawia zmian w MOPS, zasiłkach i wywiadach środowiskowych (co 6 miesięcy)

Chodzi o wywiady środowiskowe odbywające się co 6 miesiące, które mają funkcję kontrolną. Rezygnacja z powtarzania wywiadów co 6 miesięcy, to rewolucja, Byłaby, ale rząd odmówił zmiany przepisów. Postulowały o to osoby korzystające z pomocy społecznej. Pytają: „Po co wywiad środowiskowy przeprowadzany ponownie co 6 miesięcy.” Art. 107 ustawy o pomocy społecznej - W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację sporządza się, mimo braku zmiany danych, nie rzadziej niż co 6 miesięcy.