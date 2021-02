Senat przyjął w piątek poprawki do ustawy w sprawie czternastej emerytury. Zmiany zakładają inne źródło finansowania czternastek i zniesienie progu dochodowego uprawniającego do świadczenia. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

Za ustawą o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów z poprawkami głosowało 97 senatorów, jeden był przeciw i jeden wstrzymał się od głosu. Wcześniej senatorowie głosowali nad poprawkami do ustawy. Za zmianą dotyczącą zniesienie progu dochodowego tak, by świadczenie w pełnej wysokości mogli pobierać wszyscy emeryci i renciści, opowiedziało się 50 senatorów, 46 było przeciw, trzech wstrzymało się od głosu. Z kolei za drugą poprawką zakładającą inne źródło finansowania czternastek (zamiast Funduszu Solidarnościowego – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych) głosowało 51 senatorów, 48 było przeciw, jeden się wstrzymał. Ustawa wróci teraz do ponownego rozpatrzenia przez Sejm. Zgodnie z ustawą pełną czternastą emeryturę w wysokości minimalnej emerytury otrzymają seniorzy pobierający świadczenie w wysokości nieprzekraczającej 2900 zł brutto. W przypadku emerytów i rencistów pobierających świadczenie w wysokości powyżej 2900 zł stosowana będzie zasada złotówka za złotówkę, a więc czternasta emerytura będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł. Rząd szacuje, że czternastą emeryturę otrzyma ok. 9,1 mln osób. Zdecydowana większość, bo 7,9 mln osób – otrzyma wypłatę w pełnej wysokości. Na wypłatę świadczenia rząd przeznaczył ok. 11,4 mld zł. Czternasta emerytura zostanie wypłacona z urzędu w terminie wypłaty listopadowych świadczeń. W wyjątkowych sytuacjach świadczenie będzie wypłacone w grudniu 2021 r. – w przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych – i w styczniu 2022 r. – w przypadku okresowo co kwartał wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników. Dodatkowo w kwietniu seniorzy otrzymają trzynastą emeryturą. Dodatek ten przysługuje wszystkim emerytom i rencistom bez względu na wysokość pobieranego świadczenia.