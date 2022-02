Trudno powiedzieć, ilu ich jest w pierwszym miesiącu czy dwóch. Dużo łatwiej powiedzieć, ilu będzie miał beneficjentów po rozliczeniu podatków za cały rok. To zostało dość dobrze zdiagnozowane i oszacowane przez Ministerstwo Finansów na podstawie danych z połączonej bazy ZUS i PIT. Widzimy, że na początku roku, gdy naliczane są bieżące zaliczki na podatek dochodowy, okazuje się, że grono beneficjentów jest istotnie węższe. W konsekwencji wielu podatników, którzy na Polskim Ładzie mają skorzystać, musi poczekać. Niektórzy do późniejszych miesięcy tego roku - dotyczy to osób, które zarabiają powyżej 8,5 tys. zł brutto miesięcznie. Dotyczy ich efekt przesunięcia drugiego progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł. A niektórzy na rozliczenie roczne, kiedy dostaną zwrot podatku.