O wpływie zmian legislacyjnych na funkcjonowanie biznesu mówił też wiceprezes Impel Jakub Dzik, opisując wpływ podwyżki płacy minimalnej na sytuację firmy, którą kieruje. - Grupa Impel w dużej części bazuje na pracy ludzkiej. Świadczymy proste usługi na rzecz naszych klientów biznesowych - usługi w zakresie sprzątania, technicznego utrzymania nieruchomości, ochrony mienia. To co jest dla nas najistotniejsze, to koszt pracownika. Koszt pracy w Polsce to szaleństwo - ocenił. Jak dodał, informacje o wysokości płacy minimalnej przedsiębiorcy otrzymują dopiero w okolicy września. Fundusz płac Grupy Impel wynosi ok. 1,7 mld zł; 10-proc. wzrost płacy minimalnej - wskazał - oznacza, w zależności od liczby pracowników otrzymujących takie wynagrodzenie, ok. 140-150 mln zł różnicy w kosztach, o których przedsiębiorca dowiaduje się pod koniec roku. Jakub Dzik postulował rzadsze zmiany prawa i dłuższe okresy vacatio legis.