Pożyczka bez zdolności kredytowej – czy to w ogóle możliwe?

Firmy pozabankowe także sprawdzają zdolność kredytową swoich klientów oraz weryfikują ich w różnego rodzaju bazach dłużników. Podchodzą jednak do tego tematu zdecydowanie inaczej niż banki. Jeśli klient ma inne zobowiązania lub ma dochody z innego źródła niż umowa o pracę, to nie jego szanse nie są przekreślane już na starcie. Dzięki temu z takiej pożyczki mogą skorzystać również osoby w trudnej sytuacji.

Pożyczka bez zdolności kredytowej umożliwia uzyskanie określonej kwoty na dowolny cel bez zbędnych formalności. Klient nie musi przedstawiać zaświadczenia o zatrudnieniu czy zarobkach. Najczęściej wystarczy do tego tylko dowód osobisty.

Kto może skorzystać z takiej pożyczki?

Pożyczki bez sprawdzania zdolności to produkt finansowy oferowany przez firmy pozabankowe osobom, które z różnych przyczyn nie mogą pochwalić się dobrą zdolnością. Jest to najczęściej wynikiem tego, że mają niskie zarobki oraz inne zobowiązania. Niska zdolność to także problem młodych ludzi, którzy do tej pory nie korzystali z żadnych kredytów. Banki także na nich nie patrzą zbyt przychylnie.

Pożyczka zaciągnięta w firmie pożyczkowej i spłacana w terminie to świetny sposób na to, aby budować swoją wiarygodność finansową. Jeśli zdecydujesz się na takie rozwiązanie, to pamiętaj, aby zwrócić pożyczoną sumę zgodnie z harmonogramem. Opóźnienia w spłacie nie tylko wpłyną negatywnie na historię kredytową, ale i związane są z karami, jakie będziesz musiał zapłacić.

Jak wybrać najlepszą pożyczkę bez zdolności?

Wybór najlepszej pożyczki nie jest łatwym zadaniem, gdyż na rynku dostępnych jest wiele ofert. Różnią się one od siebie przede wszystkim warunkami oraz wszystkimi kosztami. Zanim zdecydujesz się na konkretną ofertę, to porównaj pożyczki bez zdolności kredytowej - na Kokos.pl. Jest to porównywarka, dzięki której szybko i bezproblemowo sprawdzisz warunki każdej z nich.

Weryfikując poszczególne oferty, pod uwagę weź przede wszystkim:

maksymalną sumę,

całkowity czas kredytowania,

odsetki i inne koszty,

sposób spłaty zobowiązania.

Maksymalna suma oraz miesięczne raty muszą być dopasowane do Twoich możliwości i potrzeb. Jeśli chcesz pożyczyć niewielką kwotę na krótki okres, to pomyśl o chwilówce. Jeśli jednak potrzebujesz nieco większej kwoty, to zdecydowanie najkorzystniejszym rozwiązaniem dla Ciebie będzie pożyczka ratalna.

Pożyczka bez zdolności kredytowej to doskonałe rozwiązanie, dzięki któremu można wyjść z problemów finansowych. Pieniądze możesz wydać na dowolny cel, w tym także na spłatę dotychczasowych zobowiązań. Pomoże Ci to wyjść z kłopotów finansowych.