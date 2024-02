Jak wygląda kwestia oddania dziecku świadczenia 800 plus w świetle obowiązującego prawa?

800 plus: Komu przysługuje świadczenie?

Program "Rodzina 800 plus" to inicjatywa rządowa mająca na celu wsparcie rodziców i opiekunów w pokrywaniu kosztów związanych z wychowywaniem dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. Świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu rodziny, a jego głównym założeniem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z edukacją, opieką czy zaspokajaniem podstawowych potrzeb dziecka.

Świadczenie wychowawcze według Polskiego prawa przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka, a nie bezpośrednio samym dzieciom. Rozróżnienie to jest istotne, ponieważ środki z programu są przeznaczone na wsparcie rodzinnego budżetu w zakresie związanym z dzieckiem, a nie jako kieszonkowe. 800 plus obejmuje wydatki takie jak zakup podręczników, odzieży, pokrywanie kosztów zajęć dodatkowych. To, o czym dzieci często zapominają, to fakt, że środki przeznaczone są także na bieżące utrzymanie, w tym rachunki za media, wodę czy żywność.

800 plus: Czy dziecko może żądać zwrotu od rodziców?

Przypadki, w których dzieci domagają się od rodziców przekazania im środków z programu "800 plus", wywołują dyskusje na temat praw dzieci i sposobu dysponowania wsparciem finansowym. Analizy prawne jasno wskazują, że świadczenie to jest przeznaczone dla rodziców lub opiekunów, co oznacza, że to oni decydują o sposobie jego wydatkowania. Prawo nie przewiduje możliwości, aby dziecko mogło żądać od rodzica wydania na nie bezpośrednio środków otrzymanych w ramach "800 plus".

Istnieje jednak opcja, że rodzic może samodzielnie zdecydować się na przekazanie części świadczenia dziecku. Warto przy tym zaznaczyć, że jest to kwestia indywidualna i zależy od preferencji samego rodzica lub opiekuna.