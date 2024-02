Państwowe świadczenia dla rodzin w 2024 roku

Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wychowawcze, czyli powszechnie nazywane 500 plus wypłacane jest w wysokości 800 zł. Świadczenie dostępne jest na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia. Polskie rodziny mogą dodatkowo skorzystać z programu 400 plus. Oznacza to, że niektórzy rodzice poza korzystaniem ze świadczenia wychowawczego mają możliwość ubiegania się o dodatkowe 400 zł miesięcznie, co w sumie daje 1200 zł.

Czym jest program 400 plus? Komu przysługuje świadczenie?

Program 400 plus to świadczenie żłobkowe, a jego celem jest pomoc dla rodziców w pokrywaniu kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych lub przy zatrudnieniu dziennego opiekuna. Warunkiem skorzystania z tego wsparcia jest rejestracja placówki opiekuńczej w Rejestrze Żłobków i Klubów Dziecięcych.

Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko i nie przekracza wysokości opłaty ponoszonej przez rodzica. Co ważne, świadczenie nie trafia bezpośrednio na konta rodziców, suma opłaty za opiekę nad dzieckiem przekazywana jest do placówki opiekuńczej lub też opiekuna dziennego.

Jak skorzystać z programu?

Aby skorzystać z dofinansowania, rodzice muszą złożyć wniosek elektronicznie, korzystając z portalu PUE ZUS, portalu Emp@tia lub poprzez bankowość elektroniczną. Nabór wniosków na nowy okres rozliczeniowy rozpoczął się 1 lutego i potrwa do 30 kwietnia 2024 roku.