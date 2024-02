Kto może otrzymać emeryturę honorową?

Reklama

Świadczenie honorowe, znane również jako emerytura honorowa, jest przyznawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Skierowane jest do osób starszych, zapewniając im dodatkowe zabezpieczenie finansowe w obliczu rosnących kosztów życia.

Świadczenie jest przyznawane niezależnie od dotychczasowej historii zatrudnienia czy otrzymywanych emerytur. Jedynymi warunkami otrzymania tej emerytury są: osiągnięcie 100. roku życia oraz posiadanie polskiego obywatelstwa.

Reklama

Ile wynosi świadczenie honorowe w 2024 roku?

Aktualnie kwota świadczenia honorowego wynosi 5540 zł brutto. Ważną informacją, jest to, że świadczenie jest stałe, czyli wypłacane do końca życia w niezmiennej wysokości. Oznacza to, że taka sama kwota, która obowiązywała w dniu 100 urodzin będzie wypłacana miesięcznie w takiej samej wysokości, bez względu na możliwą waloryzację.

Osoby, które ukończyły sto lat przed 1 marca 2023 roku, otrzymują emeryturę w niższej kwocie - 4944,79 zł. Natomiast osoby, które swoje setne urodziny obchodziły 1 marca 2023 roku lub później, otrzymują 5540,25 zł brutto. 1 marca 2024 roku kwota ponownie ulegnie zmianie.

Emerytura honorowa. Jakie są zasady składania wniosków?

Emerytura honorowa wypłacana jest zazwyczaj bez potrzeby składania wniosków, co jest dużym ułatwieniem dla seniorów i ich rodzin.

Wniosek wraz z dokumentem tożsamości należy złożyć w przypadku, jeśli nie otrzymywało się nigdy wcześniej żadnego rodzaju świadczenia emerytalno-rentowego.