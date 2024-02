Waloryzacja emerytur 2024 - o ile wzrosną kwoty świadczeń?

Waloryzacja jest odpowiedzią na rosnącą inflację, która w ostatnich latach istotnie zwiększyła koszty utrzymania. Inflacja emerycka za rok 2023 została ustalona na poziomie 11,9%, co w połączeniu z 1,1% wzrostem przeciętnego wynagrodzenia, skutkuje ustaleniem wskaźnika waloryzacji na 12,12%. To przekłada się bezpośrednio na zwiększenie miesięcznych świadczeń, przy czym minimalna kwota emerytury zostanie podniesiona do 1781 zł.

Co ważne, waloryzacja dotyczy zarówno emerytur i rent wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), jak i świadczeń dla rolników, funkcjonariuszy służb mundurowych oraz nauczycieli otrzymujących świadczenia kompensacyjne.

Ile wyniesie następna waloryzacja?

Przewidywania dotyczące kolejnych zmian w wysokości emerytur wskazują na to, że tempo waloryzacji może się obniżyć. Jest to pozytywna perspektywa wskazująca na stabilizację inflacji, co oznacza mniejsze wyzwania w zakresie wzrostu cen za podstawowe produkty. Mimo spadkowej tendencji inflacji rząd rozważa ponowną waloryzację emerytur, która może nastąpić w momencie kiedy wskaźnik inflacji w pierwszej połowie 2024 roku przekroczy 5%. Dokładne informacje o następnej waloryzacji poznamy więc wtedy, kiedy ogłoszone zostaną bardziej szczegółowe dane ekonomiczne.