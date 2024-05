"Wczasy pod gruszą". Można uzyskać nawet kilka tysięcy złotych na wakacje, wystarczy złożyć wniosek

"Wczasy pod gruszą" to forma wsparcia socjalnego dla pracowników etatowych, która może znacznie obniżyć koszty urlopu. Zgodnie z polskim prawem, pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mogą liczyć na finansowe dofinansowanie do wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Świadczenie to nie tylko obejmuje pracownika, ale również jego rodzinę.