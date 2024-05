Polacy nie rezygnują z planów urlopowych

Jak zauważył Santander Consumer Bank w opublikowanym w środę raporcie "Polaków Portfel Własny: wiosenne wyzwania", mimo rosnących cen Polacy nie rezygnują z planów urlopowych - ponad połowa deklaruje, że planuje wyjechać w wakacje. Jednocześnie prawie 60 proc. Polaków wybiera się na wyjazd wakacyjny z budżetem do 3000 zł na osobę - poinformowano w komunikacie.

Ile wydamy na wakacje?

Wyjaśniono, że co dziesiąty respondent stwierdził, że zamyka wakacyjne wydatki w 900 zł, 22 proc. ankietowanych przyznało, że przeznacza na wakacje między 1001 a 2000 zł na osobę, 18 proc. wydaje między 2001 a 3000 zł. Dodano, że po 7 proc. pytanych osób za wystarczający uznało budżet od 3001 do 4000 zł oraz od 4001 do 5000 zł. Zgodnie z badaniem 3 proc. Polaków zamierza wydać między od 5001 zł do 6000 zł, a 5 proc. potrzebuje większej kwoty.

W raporcie przekazano również, że 48 proc. ankietowanych osób za najbardziej obciążający wydatek podczas urlopu uważa rezerwację pokoju hotelowego lub apartamentu. Natomiast 14 proc. ankietowanych za główny koszt uznało jedzenie na mieście, a 13 proc. wskazało transport do miejsca docelowego.

Jak zbieramy na wakacje?

Zgodnie z badaniem 58 proc. ankietowanych gromadzi środki na wakacje na zwykłym koncie osobistym, 13 proc. korzysta z rachunków oszczędnościowych, a 8 proc. decyduje się na założenie lokaty. Dodano, że 4 proc. respondentów finansuje wakacyjny wyjazd z karty kredytowej, a 3 proc. chce wziąć na ten cel kredyt gotówkowy.

Ile osób wyjdzie na urlop?

Jak wynika z ankiety, w bieżącym roku 56 proc. Polaków planuje wakacyjny wyjazd, a 28 proc. jest przekonanych, że musi z niego zrezygnować. Dodano, że na wakacje chce się wybrać więcej mężczyzn (65 proc.) niż kobiet (49 proc.). Zaznaczono, że ze wszystkich grup wiekowych najliczniej myślą o wakacyjnej wycieczce czterdziestolatkowie – tak deklaruje 64 proc. ankietowanych. W grupie powyżej 60 roku życia o wakacyjnym wyjeździe myśli 50 proc. osób.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS). Badanie przeprowadzono w dniach 22 marca - 8 kwietnia 2024 r. Wzięła w nim udział reprezentatywna grupa tysiąca dorosłych Polaków - wyjaśniono w raporcie. (PAP)