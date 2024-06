Czym jest waloryzacja stanu kont i subkont?

Waloryzacja stanu kont i subkont to proces aktualizacji wartości zgromadzonych środków na kontach emerytalnych mający na celu kompensację zmian wartości pieniądza wynikających z inflacji i innych czynników ekonomicznych. W praktyce oznacza to dostosowanie zapisanych kwot na kontach przyszłych emerytów, tak aby odzwierciedlały one realną siłę nabywczą w momencie przechodzenia na emeryturę.

W 2024 roku, stawki waloryzacji osiągną rekordowy poziom, najwyższy od 2008 roku. Od 1.06.2024 środki zgromadzone na koncie emerytalnym ZUS zostaną zwaloryzowane o 14,9 proc., a te na subkoncie o 9,9 proc. To znacząco wpłynie na ostateczną wysokość emerytury.

Czy warto zaczekać z wnioskiem o emeryturę?

Biorąc pod uwagę wyjątkowo wysoką waloryzację emerytur, warto zwrócić uwagę, że wniosek złożony w lipcu może być znacznie korzystniejszy finansowo niż wniosek złożony wcześniej w roku. Wniosek złożony po lipcu, kiedy środki na kontach ZUS zostaną już zwaloryzowane, może znacząco zwiększyć miesięczne świadczenia, nawet o kilkaset złotych.