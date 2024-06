Dziedziczenie środków z ZUS. Kto może skorzystać i jakie są warunki?

Dziedziczenie środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS to zagadnienie, które wciąż wzbudza wiele pytań. Choć możliwość ta została wprowadzona w ramach reformy emerytalnej z 2014 roku, wielu Polaków nadal nie zdaje sobie z tego sprawy. W niniejszym artykule omówimy, kto ma prawo do dziedziczenia środków z ZUS, jakie są warunki oraz jakie kroki należy podjąć, aby uzyskać dostęp do zgromadzonych środków.