Nowy rok szkolny już za pasem, a najlepiej widać to w sklepach, które prześcigają się w organizowaniu szkolnych promocji. Zakupy te to jednak wielki wydatek, ale jak się pospieszymy, to jest szansa na dostanie od ZUS wsparcia. I to jeszcze we wrześniu.

Reklama

ZUS da 300 złotych. Trzeba się spieszyć

A wszystko za sprawą kolejnej edycji programu „Dobry start”, którego celem jest wspieranie osób, posyłających swe pociechy do szkół. Przyznawane w jego ramach świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Reklama

Ważne jest jednak, kiedy złożymy wniosek, a od tego zależeć będzie też, czy ZUS przeleje nam na konto przysługujące 300 złotych jeszcze do końca września, czyli zanim zakończy się szał szkolnych zakupów. Terminy bowiem są nieubłagane.

„Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku” – informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówcew przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Jak i gdzie złożyć wniosek na Dobry Start

Wnioski do ZUS o przyznanie świadczenia z programu Dobry Start należy składać najpóźniej do 30 listopada, a wyjątkiem jest sytuacja, gdy po tej dacie dziecko otrzyma orzeczenie o niepełnosprawności. Wówczas również można na nie ubiegać się o pieniądze. Sam wniosek złożyć należy online, a zrobić można to za pomocą:

aplikacji mZUS

portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

portalu Emp@tia,

bankowości elektronicznej.

Warunkami, które trzeba spełnić, by móc właściwie złożyć wniosek, jest posiadanie numeru PESEL, konta bankowego oraz podanie numeru poczty elektronicznej i telefonu.