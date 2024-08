Zasiłek szkolny - nawet 620 zł na edukację

Zasiłek szkolny jest formą wsparcia materialnego o charakterze socjalnym, skierowaną do uczniów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej z powodu nieprzewidzianych zdarzeń losowych, takich jak nagłe pogorszenie warunków bytowych czy śmierć rodzica. Ten rodzaj pomocy może być udzielany w formie pieniężnej, przeznaczonej na pokrycie wydatków związanych z edukacją, lub rzeczowej, wspierającej proces kształcenia.

Świadczenie te może być przyznawane zarówno jednorazowo, jak i wielokrotnie w ciągu roku, niezależnie od tego, czy uczeń otrzymuje już stypendium szkolne. W roku szkolnym 2024/2025 jednorazowa wysokość zasiłku szkolnego nie może wynosić więcej niż 620 zł.

Program "Dobry Start" - 300 zł na szkolną wyprawkę

Program "Dobry Start" to jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 300 zł, przeznaczone dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny, niezależnie od dochodów rodziny. Świadczenie ma na celu ułatwienie zakupu wyprawki szkolnej i przysługuje uczniom do 20. roku życia lub do 24. roku życia w przypadku uczniów niepełnosprawnych. Wnioski o świadczenie można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu PUE ZUS i Emp@tia, aplikacji mZUS lub bankowości elektronicznej.

Zasiłek rodzinny i dodatki na nowy rok szkolny

Zasiłek rodzinny jest przeznaczony na wsparcie rodziców w pokrywaniu kosztów związanych z wychowaniem dziecka. Jego wysokość zależy od wieku dziecka i wynosi odpowiednio:

● 95 zł na dziecko do 5. roku życia,

● 124 zł na dziecko od 5. do 18. roku życia,

● 135 zł na dziecko od 18. do 24. roku życia.

Aby otrzymać ten zasiłek, rodzina musi spełniać kryterium dochodowe - miesięczny dochód na osobę nie może przekraczać 674 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego - 764 zł. Obowiązuje tutaj mechanizm "złotówka za złotówkę", który pozwala na otrzymanie pomniejszonego zasiłku w przypadku niewielkiego przekroczenia kryterium dochodowego.

Dodatek ten wynosi 100 zł na dziecko i jest przyznawany raz w roku. Przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym oraz osobom uczącym się, które mają prawo do zasiłku rodzinnego. Wnioski należy składać do 31 października.

Ten dodatek ma na celu wsparcie finansowe dla rodzin, których dzieci uczą się poza miejscem zamieszkania. Wynosi on:

● 113 zł miesięcznie na dziecko zamieszkałe w miejscowości, gdzie znajduje się szkoła,

● 69 zł miesięcznie na dziecko dojeżdżające do szkoły z innej miejscowości.

Dodatek przyznawany jest na okres 10 miesięcy w roku szkolnym i jest wypłacany razem z zasiłkiem rodzinnym. Aby otrzymać ten dodatek, konieczne jest przedstawienie zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły poza miejscem zamieszkania bądź potwierdzenia tymczasowego zameldowania ucznia w przypadku zamieszkania w innej miejscowości.

Świadczenie wychowawcze "Rodzina 800+"

Od początku bieżącego roku świadczenie wychowawcze w ramach programu "Rodzina 800+" wynosi 800 zł miesięcznie. Można je otrzymać na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia. Wnioski o świadczenie można składać elektronicznie, korzystając z platformy PUE ZUS, aplikacji mobilnej mZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej. Świadczenie jest wypłacane bezgotówkowo, bezpośrednio na wskazane konto bankowe.