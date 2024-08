Podwyższenie zasiłku pogrzebowego

W piątek na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przygotowany przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Zakłada on podwyższenie zasiłku pogrzebowego z 4 tys. zł do 7 tys. zł i objęcie tego świadczenia mechanizmem waloryzacji. Projekt został skierowany do konsultacji.

Jak przekazał we wtorek w Polsat News Andrzej Domański, ministerstwo finansów chce, aby kwota zasiłku pogrzebowego wzrosła do ponad 6450 zł.

"Wiemy, że zasiłek pogrzebowy nie był waloryzowany przez wiele lat i widzimy miejsce dla jego zwiększenia do kwoty ponad 6 tys. 450 zł. Chcemy, aby ten zasiłek wzrósł do takiej kwoty" - powiedział minister. Zaznaczył, że resort finansów zdaje sobie sprawę z "pewnych ryzyk związanych z tym projektem".

"Nie chcemy, aby ceny usług pogrzebowych wzrosły" - podkreślił Domański.

Dopytywany, czy taki zasiłek powinien być waloryzowany, przekazał, że w jego opinii "nie ma takiej potrzeby".

Czym jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem przysługującym w przypadku śmierci osoby, a także związanej z nią koniecznością pochówku.

Obecna kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 4 tys. zł i była niezmieniana od 2011 r. Dlatego też w projekcie zaproponowano podwyższenie tego świadczenia do 7 tys. zł. Kwota będzie też corocznie waloryzowana od 1 marca wskaźnikiem inflacji za rok poprzedni. Pierwsza waloryzacja kwoty zasiłku pogrzebowego została zaplanowana na 2025 r.

Zasiłek pogrzebowy finansowany jest m.in. ze środków funduszu rentowego, który stanowi część Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. (PAP)