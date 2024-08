Kurs euro i dolara

"Poniedziałkowe odreagowanie kursu EUR/PLN wypełniło zasięg lokalnej korekty, ale w naszej opinii możliwa jest dalsza aprecjacja złotego, do której jednak niezbędne będą kolejne, nowe impulsy. Te natomiast mogą pojawić się dopiero we środę, kiedy to poznamy odczyty makro zarówno z rynków bazowych (inflacja CPI z USA, która może mieć wpływ na dolara) oraz z Polski (wstępny odczyt PKB za II kw.) mogący mieć wpływ na oczekiwania względem ścieżki stóp NBP" - napisano w raporcie PKO BP.

"Do czasu publikacji ww. danych oczekujemy, iż kurs EUR/PLN poruszał się będzie w strefie 4,29-4,31, czyli w okolicy górnego ograniczenia lokalnego trendu bocznego z drugiej połowy lipca br." - dodano.

Ekonomista Banku Millennium, Mateusz Sutowicz, również ocenia, że możliwa jest dalsza aprecjacja krajowej waluty.

"Złoty walczy o zejście poniżej poziomu 4,30 za EUR. O ile naszym zdaniem złamanie tego oporu jest możliwe, to jedynie przejściowo. Uważamy bowiem, iż wzorem ubiegłego tygodnia kurs EUR/PLN poruszać się będzie w wąskim przedziale 4,30–4,33 w szczególności, gdyby jutrzejsze dane o inflacji z USA okazały się ciut wyższe od konsensusu" - napisał w porannym raporcie ekonomista.

"Póki co jednak dziś przed nami odczyt niemieckiego indeksu ZEW. Oczekiwany jego solidny spadek również nie powinien wspierać wzrostu apetytu na ryzyko, a tym samym umocnienia złotego" - dodał.

Rynek długu

"Polskie SPW, przy braku nowych, krajowych impulsów zapewne czekać będą na środowy odczyt PKB, co powinno skutkować stabilizacją notowań w okolicy zamknięć z poniedziałku" - prognozują ekonomiści PKO BP.

wtorek poniedziałek poniedziałek 09:10 13:21 09:35 EUR/PLN 4,2986 4,307 4,315 USD/PLN 3,932 3,943 3,95 CHF/PLN 4,5315 4,535 4,558 EUR/USD 1,0932 1,092 1,093 DS0726 4,85 4,9 4,89 PS0729 5,01 5,06 5,06 DS1034 5,22* 5,27 5,27

*dane z 12.08.2024

(PAP Biznes)