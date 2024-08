Wrześniowe wypłaty czternastek

Tegoroczny wrzesień przyniesie milionom polskich seniorów dodatkowe pieniądze z ZUS. Czternastka wpisała się już na stałe w kalendarz wypłat dla świadczeniobiorców. Wypłacana jest z urzędu, co oznacza, że emeryci i renciści nie muszą składać żadnych wniosków, by ją otrzymać. Termin wypłaty czternastej emerytury za każdym razem określa Rada Ministrów, jednak nie może on wypaść później niż 31 października danego roku.

Przyspieszona wypłata czternastki

Najszybciej czternastkę otrzymają uprawnieni, którzy emeryturę, rentę lub inne świadczenie długoterminowe otrzymują pierwszego dnia września. Do tych seniorów przekaz z ZUS przyjedzie już w piątek 30 sierpnia, ponieważ w tym roku bowiem 01 września przypada w niedzielę. Emeryt lub rencista, który otrzymuje świadczenie w kwocie minimalnej 1780,96 zł brutto, otrzyma dwie wypłaty w kwocie łącznie 3114,35 zł netto.

Ile dodatkowo otrzymają emeryci i renciści?

Kwota brutto czternastki w pełnej wysokości będzie równa najniższej emeryturze i wyniesie 1780,96 zł (1492,67 netto). Pełną kwotę czternastki otrzymają osoby, których podstawowa emerytura bądź renta nie przekracza 2900 zł brutto (2591 zł netto). Osoby, których świadczenie podstawowe będzie wyższe niż 2900 brutto, ale wynoszące maksymalnie 4630,00 zł brutto (3957,30 zł netto), otrzymają czternastą emeryturę zmniejszoną zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.

Przykłady

Na przykład dla emerytury 3000 zł brutto (2670,00 netto), czternastka będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 100 zł, czyli 1680,96 zł brutto (1327,67 netto). Gdy podstawowe świadczenie wynosi 4000 zł brutto (3460 zł netto), czternasta emerytura będzie obniżona o 1100 zł brutto i wyniesie 680,96 zł brutto (537,67 zł netto). Na kwotę 50,96 zł brutto (40,37 zł netto) czternastej emerytury „załapią się” te osoby, których emerytura bądź renta wynosi graniczną kwotę 4630 zł brutto.

Kiedy nie przysługuje czternasta emerytura?

Świadczenie nie będzie przyznawane, jeśli kwota czternastej emerytury będzie niższa niż 50 zł brutto. Czternastki nie otrzymają też osoby ze świadczeniem, którego wypłata będzie zawieszona na dzień badania prawa do czternastki (31 sierpnia 2024 roku). Dotyczy to między innym osób, które przekroczyły limity dorabiania.

Potrącenia z wypłaconej czternastki

Tradycyjnie czternastka będzie wolna od potrąceń, czy zajęć komorniczych. Nie będzie wliczana do dochodu przy ubieganiu się o wsparcie z pomocy społecznej, przy orzekaniu wysokości alimentów czy 500 plus dla osób niesamodzielnych. Ze świadczenia zostaną odprowadzona tylko składka zdrowotna i zaliczka na podatek dochodowy.

Ilu Polaków jest upoważnionych do wypłaty czternastej emerytury?

Czternastkę otrzyma ok. 8,9 mln emerytów i rencistów, z czego wypłatę w pełnej wysokości, czyli w kwocie najniższej emerytury otrzyma 6,4 mln osób. Aż 2,5 mln osób, których świadczenia długookresowe są wyższe niż 2900 zł brutto miesięcznie, otrzymają stosownie niższe wypłaty.