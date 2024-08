Ryczałt energetyczny

Komu przysługuje ryczałt energetyczny:

kombatantom i innym osobom uprawnionym,

żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych,

wdowom lub wdowcom na emeryturze bądź rencie, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych,

wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającym emeryturę lub rentę.

Jakie dokumenty trzeba złożyć

Do wniosku o przyznanie ryczałtu energetycznego (ZUS-ERK jest dostępny w naszych placówkach lub na stronie www.zus.pl) należy dołączyć:

decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych: - stwierdzającą okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów i osób represjonowanych,- potwierdzającą uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców,

zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej – w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych,

zaświadczenie właściwego organu wojskowego – w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych.

Wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego możesz złożyć w każdym momencie. Gdy osoba występująca o ryczałt energetyczny już go pobiera, nie będzie go mogła otrzymać go po raz drugi.

Wysokość ryczałtu energetycznego

Wysokość ryczałtu energetycznego ogłasza w formie komunikatu Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Robi to w terminie do 7 dnia roboczego lutego każdego roku. Komunikat ogłaszany jest w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Nowa kwota ryczałtu energetycznego obowiązuje od 1 marca danego roku. Obecnie wynosi on 299,82 zł.

Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla

Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługuje osobom, które uzyskały emeryturę i rentę przed 1 stycznia 2007 roku, a dodatkowo były wtedy uprawnione do otrzymywania bezpłatnego węgla z kopalń dziś już całkowicie zlikwidowanych. Dotyczy to również wdów, wdowców i sierot mających ustalone prawo do renty rodzinnej. Ekwiwalent przyznawany jest na wniosek osoby zainteresowanej.

Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych przyznawany jest na takich samych zasadach jak ekwiwalent z tytułu prawa do bezpłatnego węgla.

Ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kolejowych

Byłym pracownikom kolei, którzy korzystali z deputatu węglowego w czasie swojego zatrudnienia, a prawo do emerytury lub renty powstało z tytułu tego zatrudnienia, również przysługuje ekwiwalent pieniężny za prawo do bezpłatnego węgla, czyli tzw. deputat węglowy. Deputat węglowy przysługuje także członkom rodziny byłego pracownika kolejowego, którzy pobierają po nim rentę rodzinną. Również ten ekwiwalent wypłacany jest na wniosek.

Deputat to część wynagrodzenia za pracę dostarczona w naturze. Byłym pracownikom kolejowym ZUS może wypłacić deputat węglowy w formie ekwiwalentu pieniężnego. Ekwiwalent ten to równowartość pieniężna 1800 kg węgla kamiennego rocznie. Wysokość wypłaty Zakład wylicza na podstawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w roku, który poprzedza rok wypłaty ekwiwalentu.

Cenę tę, do 20 stycznia każdego roku, ogłasza prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie i publikuje ją w „Monitorze Polskim”. ZUS koryguje tę cenę o przewidywany w ustawie budżetowej średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów na dany rok.

Komu przysługuje świadczenie dla przymusowo zatrudnianych:

żołnierzem zastępczej służby wojskowej i w latach 1949–1959 zostałeś przymusowo zatrudniony w kopalniach węgla, kamieniołomach lub w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych,

żołnierzem z poboru w 1949 r. wcielonym do ponadkontyngentowych brygad „Służby Polsce” i zostałeś przymusowozatrudniony w kopalniach węgla i kamieniołomach,

żołnierzem przymusowo zatrudnionym w batalionach budowlanych w latach 1949–1959.

Świadczenie przyznawane jest na wniosek, do którego dołączone jest zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwej według miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Komenda musi potwierdzić rodzaj i okres wykonywanego przez emeryta przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej.

Kiedy ZUS wypłaca to świadczenie:

emerytom i rencistom – co miesiąc z emeryturą lub rentą,

uprawnionym do emerytury lub renty, której wypłata została zawieszona – co kwartał, w trzecim miesiącu kwartału.

Świadczenie przysługuje bez względu na okres trwania przymusowego zatrudnienia, w kwocie równej kwocie dodatku kombatanckiego i wynosi obecnie 330,07. Kwota świadczenia pieniężnego ulega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent od miesiąca, w którym jest przeprowadzana waloryzacja.

Weteranem poszkodowanym jest osoba, która na podstawie skierowania brała udział w działaniach poza granicami państwa (np. w misji pokojowej lub stabilizacyjnej) i doznała uszczerbku na zdrowiu w następstwie:

wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami,

choroby nabytej podczas wykonywania tych działań

z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.

Kto przyznaje status weterana poszkodowanego

Status weterana poszkodowanego, w formie decyzji administracyjnej, może przyznać m.in.:

minister obrony narodowej – w odniesieniu do żołnierzy i pracowników jednostek wojskowych,

minister właściwy do spraw wewnętrznych – w odniesieniu do funkcjonariuszy i pracowników Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa.

Jak ZUS oblicza wysokość dodatku

Podstawą do obliczenia dodatku jest kwota najniższej emerytury, którą ogłasza prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (jest to tzw. podstawa wymiaru dodatku). Wysokość dodatku zależy od ustalonegoprocentu uszczerbku na zdrowiu wnioskodawcy i wynosi od 10 proc. do 80 proc. Najniższa emerytura od 01 marca wynosi 1780,96 zł.

Terminy wypłat dodatku przez ZUS