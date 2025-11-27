Czym jest barbórka i jak jest liczona?

Barbórka to tradycyjna, coroczna nagroda przysługująca górnikom z okazji ich święta, traktowana nie jako jednorazowy bonus, lecz jako stały element wynagrodzenia. Jej wypłata wynika zazwyczaj z Karty Górnika lub Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy i jest ściśle określona w wewnętrznych regulaminach poszczególnych spółek. Choć zasady naliczania mogą się różnić między firmami, przyjmuje się, że barbórka odpowiada mniej więcej miesięcznej pensji brutto pracownika. W sektorze wydobywczym, gdzie przeciętne zarobki w sierpniu 2025 roku wyniosły 12 002,13 zł, a w przypadku wydobycia samego węgla kamiennego i brunatnego, było ono jeszcze wyższe i wyniosło 12 240,70 zł brutto, kwoty te robią wrażenie.

Wypłata barbórkowa pojawia się zwykle na przełomie listopada i grudnia, a jej wysokość zależy m.in. od stażu pracy, przepracowanych dniówek oraz ustaleń finansowych spółki w danym roku. Obecnie branża górnicza działa w bardziej wymagających warunkach ekonomicznych, co sprawia, że decyzje o wysokości tegorocznej nagrody są odkładane i poprzedzone analizą budżetów. Mimo trudności większość spółek deklaruje jednak chęć utrzymania tradycji i zachowania wypłaty barbórki.

Barbórka 2025 w Polskiej Grupie Górniczej (PGG)

Polska Grupa Górnicza poinformowała, że tegoroczna barbórka zostanie wypłacona pracownikom spółki 28 listopada w wysokości zbliżonej do miesięcznej pensji. W komunikacie o nagrodzie podkreślono, że nagroda z okazji Dnia Górnika nie jest dodatkową wypłatą, ale częścią górniczej pensji. Polska Grupa Górnicza to największa polska spółka węglowa. W jej skład wchodzi siedem kopalń: KWK ROW (ruchy: Chwałowice, Jankowice, Marcel, Rydułtowy), KWK Ruda (ruch Bielszowice i Halemba), KWK Piast-Ziemowit (ruch Piast i Ziemowit), KWK Bolesław Śmiały, KWK Sośnica, KWK Staszic-Wujek (ruch Murcki-Staszic i Wujek) oraz KWK Mysłowice-Wesoła.

Barbórka 2025 w KGHM Polska Miedź

28 listopada barbórka trafi także na konta pracowników KGHM Miedź. Zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, nagroda przysługuje pracownikom KGHM, którzy przepracowali pełne 12 miesięcy – okres ten obejmuje czas od 5 grudnia 2024 r. do 4 grudnia 2025 r. Jej wysokość odpowiada miesięcznemu wynagrodzeniu ustalanemu według zasad stosowanych przy obliczaniu pensji urlopowej. Jeśli zatrudnienie trwało krócej, kwota barbórki jest pomniejszana proporcjonalnie do liczby faktycznie przepracowanych dni.

Barbórka 2025 w Południowym Koncernie Węglowym (PKW)

Również Południowy Koncern Węglowy wypłaci tegoroczną barbórkę swoim pracownikom 28 listopada. PKW zarządza trzema zakładami górniczymi, zlokalizowanymi w zachodniej Małopolsce oraz wschodniej części województwa śląskiego: ZG Sobieski w Jaworznie, ZG Brzeszcze w Brzeszczach oraz ZG Janina w Libiążu.

Barbórka 2025 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW)

W obliczu trudnej sytuacji ekonomicznej spółki coraz realniejsze stają się ograniczenia barbórkowych nagród oraz innych świadczeń dla pracowników. JSW zorganizowała w środę 26 listopada konferencję wynikową, na której Bogusław Oleksy, p.o. prezesa zarządu JSW odniósł się do wypłat dla pracowników tegorocznej barbórki. Jak przekazał, zarząd do tego momentu nie podjął jeszcze decyzji, czy w tym roku pracownicy otrzymają nagrody barbórkowe.

- Rozmowy trwają, one są bardzo trudne. Cały czas wierzę w mądrość naszej załogi i wierzę, że dojdziemy do porozumienia, ale są to bardzo trudne negocjacje - powiedział Bogusław Oleksy w trakcie konferencji prasowej.

Barbórka 2025 pod znakiem zapytania. Powodem problemy finansowe spółki

Barbórka 2025 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej stoi pod dużym znakiem zapytania, ponieważ firma mierzy się z poważnymi problemami finansowymi. W ciągu ostatnich dziewięciu kwartałów JSW odnotowała straty sięgające łącznie 11,1 mld zł, co doprowadziło niemal do całkowitego wyczerpania funduszu stabilizacyjnego, na którym jeszcze niedawno zgromadzone było 5,7 mld zł. Na początku listopada pozostawało w nim jedynie około 100 mln zł, co pokazuje skalę trudności. Zarząd spółki, próbując opanować sytuację, podpisał z największymi związkami zawodowymi aneks do obowiązującego od marca 2021 r. porozumienia zbiorowego, dotyczącego m.in. gwarancji zatrudnienia. Równocześnie przygotowywane są plany redukcji etatów, choć na razie nie ujawniono, ilu pracowników może objąć ten proces.