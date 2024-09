Kto wypłaca wynagrodzenie chorobowe?

Zasadniczo wszyscy ubezpieczeni niezależnie od tego, czy podlegają obowiązkowemu, czy dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, za czas niezdolności do pracy, która trwa łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, otrzymują wynagrodzenie chorobowe wypłacane przez pracodawcę z jego środków. Ustawodawca zrobił wyjątek dla osób 50+: pracodawca wypłaci im wynagrodzenie chorobowe jedynie za 14 dni niezdolności do pracy w roku kalendarzowym. Jest jednak jeden warunek: czternastodniowyokres wypłaty wynagrodzenia za czas choroby przysługuje pracownikowi od następnego roku kalendarzowego po roku, w którym skończył 50 lat.

Kto wypłaca zasiłek chorobowy?

Dane o długości niezdolności do pracy za dany rok kalendarzowy informują nowego pracodawcę, czy pracownikowi przysługuje jeszcze wynagrodzenie chorobowe, czy podlega już pod zasiłek chorobowy wypłacany ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli przez ZUS. Jest to bardzo istotna kwestia, gdyż większość zatrudnionych nabywa prawo do zasiłku chorobowego od 34 dnia niezdolności do pracy w danym roku, a osobom 51+ taki zasiłek przysługuje od 15. przebywania na L4. Osoby ubezpieczone z innego tytułu otrzymują zasiłek chorobowy od pierwszego dnia niezdolności do pracy, ale pod warunkiem, że spełniły ustawowe warunki.

Jak ustala się czy zachowane jest prawo do wynagrodzenia chorobowego?

Aby ustalić okres niezdolności od pracy z prawem do wynagrodzenia chorobowego, sumuje się w danym roku kalendarzowym wszystkie okresy, kiedy pracownik był na L4. Nawet jeśli między nimi wystąpił 11. miesięczna przerwa, albo pracownik zmienił pracodawcę. Informacja o okresie niezdolności do pracy za dany rok musi być umieszczona w świadectwie pracy.