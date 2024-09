Ważne

Ważne! Objęcie ubezpieczeniem chorobowym nie oznaczaautomatycznego prawa do wypłaty zasiłku chorobowego. Inaczej mówiąc pracownik, który nie był wcześniej objęty tym ubezpieczeniem, rozchoruje się n.p.: 5. dnia po zgłoszeniu go do niego, nie otrzyma wynagrodzenia za czas choroby ani zasiłku chorobowego. L4 będzie jedynie zaświadczenie usprawiedliwiającym nieobecność chorego pracownika. Prawo do wynagrodzenia zasiłku chorobowego lub za czas choroby pracownik nabywa po upływie tzw. okresu wyczekiwania. Okres ten zależy od rodzaju ubezpieczenia, do jakiego zgłoszony jest ubezpieczony. Może on wynosić 30 lub 90 dni.