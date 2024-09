Nowa ustawa wspierająca osoby z niepełnosprawnościami

Prawo do dodatku dopełniającego w kwocie 2520 zł ma każda osoba otrzymująca rentę socjalną z powodu całkowitej niezdolność do pracy, która ma również ustaloną w trakcie badania przez lekarza orzecznika niezdolność do samodzielnej egzystencji, na zasadach i w trybie określonym ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, albo dodatku dopełniającego.

Sposób przyznawania

Dodatek dopełniający ma być przyznawany z urzędu. Czyli osoba do niego uprawniona nie musi o niego występować. Natomiast ZUS przekaże osobie pobierającej rentę socjalną informację o przyznaniu dodatku dopełniającego, a także udostępni ją na osobistym profilu informacyjnym beneficjenta utworzonym w systemie teleinformatycznym Zakładu. Gdy rentę socjalną wypłaca resortowy organ emerytalno-rentowy, informację o przyznaniu dodatku dopełniającego przekazuje ten organ. Dodatek dopełniający ma być wypłacany wraz z rentą socjalną.

Sposób odwołania od decyzji ZUS lub organu emerytalno-rentowego

Jeśli wystąpią okoliczności powodujące czasowe wstrzymanie, zawieszenie lub odmowę przyznania dodatku dopełniającego to wówczas zostanie wydana odpowiednia decyzja. Osoba, która nie zgodzi się z jej treścią, może się wykorzystując środki odwoławcze przewidziane dla decyzji w sprawach emerytur i rent w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Waloryzacja dodatku dopełniającego

Dodatek dopełniający, podobnie jak renta socjalna, ma podlegać corocznej waloryzacji 1 marca. Kwota dodatku ma być mnożona przez wskaźnik waloryzacji, dzięki czemu co roku będzie on wyższy.

Wysokość wskaźnika waloryzacji w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, co najmniej na 14 dni roboczych przed zbliżającym się terminem waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy obliczony na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dodatek dopełniający, podobnie jak renta socjalna, nie przysługują w trakcie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności.

Zbieg uprawnień renty socjalnej i innych świadczeń

Projekt ustawy reguluje również sytuację zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej lub świadczenia pieniężnego przyznanego po śmierci funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych. Wówczas kwota renty socjalnej zostaje pomniejszona tak, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 300 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Jednocześnie wartość obniżonej renty socjalnej musi wynosić minimum 10 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. O tyle samo procent co obniżeniu ulegnie renta socjalna, zmniejsza się również dodatek dopełniający.

Zawieszenie wypłaty dodatku dopełniającego

Prawo do obu świadczeń ulega zawieszeniu, albo wartość obu świadczeń zostanie pomniejszona w razie osiągania przychodu z tytułu podjęcia działalności podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu, na zasadach określonych w art. 104 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W kwestiach nieuregulowanych procedowaną ustawą do rozpatrzenia wszelkich spraw dotyczących renty socjalnej i dodatku dopełniającego stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jak finalnie będzie wyglądała ustawa o dodatku dopełniającym trudno na razie wyrokować. Na pewno procedowanie jej w Sejmie i Senacie będzie budzić duże zainteresowanie społeczne. W końcu dotyczy ona niezwykle wrażliwych kwestii, jakimi są prawa osób z niepełnosprawnościami. Na każdym etapie procedowania będziemy uaktualniać informacje płynące z Parlamentu.