Propozycja nowelizacji ustawy o rencie socjalnej

Obywatelski projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej zakłada wypłatę dodatku dopełniającego 2520 zł osobom uprawnionym do renty socjalnej, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Pierwotnie projekt obywatelski zakładał zwiększenie renty z 1217,98 zł netto do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W trakcie debaty do projektu zgłoszono poprawki. W związku z tym projekt został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Poparcie projektowe od różnych klubów parlamentarnych

Kluby Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy wyraziły poparcie dla projektu.

"Ustanowienie dodatku dopełniającego oznacza w praktyce bezprecedensowy wzrost renty socjalnej, zasypuje przepaść pomiędzy rentą a płaca minimalną" - podkreśliła posłanka Wioletta Tomczak (Trzecia Droga - Polska 2050).

Stanowiska posłów w sprawie obywatelskiego projektu

Katarzyna Ueberhan (Lewica) powiedziała, że projekt obywatelski to tylko jeden z kroków, mający odpowiadać na oczekiwania tych najbardziej potrzebujących.

Posłanka Agnieszka Kłopotek (Trzecia Droga - PSL) oceniła, że rozwiązania projektu przeciwdziałają nierównościom społecznym.

Kontrowersje wokół zasięgu nowelizacji

Przedstawicielka klubu PiS Wioletta Maria Kulpa zapewniła, że jej ugrupowanie będzie głosowało za obywatelskim projektem. Podkreśliła jednocześnie, że jego obecny kształt jest inny niż pierwotne założenia.

Jarosław Sachajko z koła poselskiego Kukiz'15 zaznaczył, że "nowy wynalazek", który ma zastąpić obiecaną przez premiera Donalda Tuska podwyżkę renty socjalnej, dotyczy tylko jednej trzeciej rencistów socjalnych, bo tylko ta część z nich ma odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. "Blisko 200 tys. osób niepełnosprawnych nie dostanie nic" - podkreślił.

Także Mariusz Krystian (PiS) podkreślał, że ponad dwie trzecie osób, które byłyby uprawnione do podwyżki renty socjalnej, nie skorzysta z proponowanego rozwiązania. "Wiele osób z waszego klubu dostało się do Sejmu na hasłach pomocy osobom niepełnosprawnym.(...) Oszustwo, oszustwo i jeszcze raz: oszustwo" - zaznaczył poseł.

Legislacyjne losy projektu

Wiceprzewodnicząca klubu KO Joanna Frydrych zauważyła, że obywatelski projekt wpłynął do Sejmu w marcu 2023 r. i trafił wówczas "w próżnię legislacyjną". Zaznaczyła, że dopiero po wygranych przez koalicję 15 października wyborach projekt w listopadzie 2024 r. został skierowany do pierwszego czytania. Przypomniała, że Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zarekomendowała przyjęcie projektu.

Wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń wniósł o możliwość udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zgłoszone podczas debaty.

Planowane wdrożenie dodatku dopełniającego

Rozwiązania wprowadzające dodatek dopełniający do renty socjalnej miałyby wejść w życie 1 stycznia 2025 r. Kwota dodatku ma być waloryzowana od 1 marca.(PAP)

