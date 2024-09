Ubezpieczyciele upraszczają procedury

Zakłady ubezpieczeń zwiększyły siły dla południa Polski od piątku. Monitorują sytuację i kontaktują się ze swoimi klientami, podkreślono.

"Do klientów na terenach objętych alertami są wysyłane sms-y z ostrzeżeniami i prośbą o kontakt, gdyby potrzebna była pomoc. To już praktyka wszystkich zakładów w Polsce przy tego typu masowych szkodach. Zakłady też maksymalnie upraszczają procedury tak, że wypłata jest możliwa w ciągu nawet jednego dnia. Oczywiście - sytuacja nadal jest dynamiczna i wiele jeszcze może się wydarzyć. Na razie wszyscy pochłonięci są ratowaniem siebie i dobytku przed żywiołem. To jest najważniejsze. Polska Izba Ubezpieczeń przypomina również, jak się w sytuacji zagrożenia zachować, jakie kroki podjąć. Uczulamy, by reagować na polecenia służb. W szacowaniu strat i likwidacji szkód pomożemy szybko, gdy minie bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia" - powiedział prezes Izby Jan Grzegorz Prądzyński, cytowany w komunikacie.

Zgłaszanie szkody

Izba wskazała w zaleceniach dotyczących zagrożenia powodziowego m.in., by niezwłocznie zgłaszać szkodę ubezpieczycielowi - przez jego stronę www albo telefonicznie; numer znajduje się na polisie, u agenta lub na stronie ubezpieczyciela. Przed rozmową należy przygotować numer polisy i konta bankowego. Po zgłoszeniu szkody ubezpieczyciel przekaże zgłaszającemu dokładnie informacje o dalszym postępowaniu.

