Ile wynosi zasiłek chorobowy?

Miesięczny zasiłek chorobowy przysługujący ubezpieczonemu wynosi:

80 proc. podstawy wymiaru, w tym również za okres pobytu w szpitalu,100 proc. podstawy wymiaru, także za okres pobytu w szpitalu, jeżeli powodem niezdolności do pracy jest:wypadek w drodze do pracy lub z pracy,ciąża,poddanie się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Ważne Ważne! Podstawa wynagrodzenia chorobowego, czyli wartość zasiłku chorobowego z tytułu umowy o pracę na pełen etat, nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za prace na dany rok kalendarzowy po odjęciu składek na ubezpieczenie społeczne, finansowane przez pracownika. Od lipca 2024 roku jest to kwota 4.300,00 zł.

Na jaki okres przyznawany jest zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS przyznawany jest na czas trwania niezdolności do pracy, ale nie na dłużej niż przez okres:

182 dni,

270 dni w ciągu roku, gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicąlub przypada w trakcie ciąży; wówczas na zwolnieniu lekarskim pojawi się kod „D” (gruźlica) lub „B” (ciąża).

Po wyczerpaniu 182 dni zasiłku chorobowego pracownik musi nieprzerwanie przepracować kolejne 60 dni, by ponownie móc skorzystać z wynagrodzenia i zasiłku świadczenia. Po ustaniu ubezpieczenia zasiłek chorobowy przysługuje nie dłużej niż przez 91 dni. Nie dotyczy to niezdolności do pracy powstałej wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów, a także w razie niezdolności do pracy spowodowanej gruźlicą lub występującej w trakcie ciąży.

Ważne Ważne! Do jednego okresu zasiłkowego obejmującego 182 lub 270 dni, wlicza się niezależnie od przyczyny niezdolności do pracy: okresy poprzedniej niezdolności do pracy, jeżeli przerwa w tej niezdolności nie przekroczyła 60 dni. Wyjątkiem od tej reguły jest ciąża. W tym wypadku do okresu zasiłkowego nie wlicza się wcześniejszych okresów przybywania na L4, nawet jeżeli przerwa w niezdolność do pracy była krótsza niż 60 dni.

Jakie okresy są wliczane do okresu zasiłkowego?

Do okresu zasiłkowego wlicza się czas zwolnienia lekarskiego, za które wypłacono wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy, jak i okresy, w których ubezpieczony nie miał prawa do tych świadczeń, ponieważ: