Dzisiaj inwestorzy nie będą przejmowali się rosnącymi liczbami zachorowań na COVID-19 w Europie. Wprowadzane ograniczenia mają wpływ głównie na branżę turystyczną i lotniczą. Pomimo że, wraz z sektorami rozrywki i gastronomii, odpowiadają one za znaczną część PKB poszczególnych krajów, inwestorzy się tym nie przejmują. Skupiają się na tym, że im dłużej trwa pandemia, tym dłużej stopy procentowe są na niskich poziomach i można liczyć na pakiety wspierające oferowane przez rządy. Póki co inwestorzy nie myślą też o konieczności spłaty olbrzymiego zadłużenia, jakie się z tymi pakietami wiążą.



Znakiem czasu jest „wyrzucenie" z indeksu DJIA spółki paliwowej Exxon Mobil, która jeszcze kilka lat temu była największa na świecie. Amerykański indeks opuszczają również Pfizer i Raytheon Technologies. Ich miejsce zajmują Salesforce.com, Amgen i Honeywell. Powodem tak wielkich zmian jest ogłoszony przez Apple split swoich akcji, który zmienia proporcje w indeksie cenowym, jakim jest DJIA.



Tymczasem WIG20 i WIG od wielu tygodniu pozostają w konsolidacji, a pierwszy z nich trwa w trendzie horyzontalnym już trzeci miesiąc. Obecnie kluczowe dla WIG20 poziomy to ograniczenia konsolidacji pomiędzy około 1740 a 1880 pkt. Bliższe, ważne pułapy, które teoretycznie są w zasięgu dzisiejszej sesji, to 1810-1815 pkt oraz 1860-1865 pkt. Jeśli chodzi o liderów zmienności, to Biomed Lublin, CD Projekt, KGHM i Dino znowu mają szanse być na szczycie listy pod względem obrotów.



Jednocześnie indeks New Connect konsoliduje się od pierwszej połowy lipca. Powoli konsolidacja ta zaczyna przybierać kształt formacji korzystnej dla „byków". Rozstrzygnięcie może nastąpić już w tym tygodniu. New Connect to swoisty barometr nastrojów inwestorów indywidualnych na GPW. Widać zatem, że wśród nich nie ma strachu.



Dzisiaj ważne będą też odczyty danych makroekonomicznych. Przede wszystkim poznamy stopę bezrobocia w kraju. Oczekuje się, że nadal nie pokaże ona osłabienia w zatrudnieniu, które wystąpi dopiero w kolejnych miesiącach. Prognozy mówią o poziomie 6,1%. Również o godz. 10:00 poznamy zawsze ważny dla nastrojów na giełdach niemiecki indeks IFO. Oczekuje się poprawy nastrojów i odczytu 92,2, o 1,7 pkt. wyższego niż poprzednio. Następnie o 16:00 ważny dla GPW będzie wskaźnik zaufania konsumentów w USA. Tutaj również oczekuje się niewielkiej poprawy i odczytu na poziomie 83.



Łukasz Wardyn, dyrektor - Europa Wschodnia, CMC Markets