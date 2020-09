"Od kilku tygodni WIG20 znajduje się w trendzie bocznym z lekką tendencją spadkową. Środowa sesja potwierdza, że inwestorzy z warszawskiego parkietu przyjęli postawę wyczekiwania. Prawdopodobnie inwestorzy oczekują tego, co wydarzy się na jesieni na rynkach amerykańskich po wyborach prezydenckich w USA. Krajowi inwestorzy mogą obawiać się większych spadków po wyborach w USA, które najpewniej negatywnie odbiją się na polskich akcjach" - powiedział PAP Biznes Tomasz Czarnecki.

"Indeksowi blue chipów cały czas ciąży sektor bankowy, przed którym analitycy rysują negatywne scenariusze na najbliższe 1-2 kwartały. Z kolei sektor paliwowy ugina się pod ciężarem niewiadomych w związku z szerokimi planami przejęć ogłoszonymi przez PKN Orlen" - dodał.

Na zamknięciu w środę WIG20 spadł 0,33 proc. do 1.738,10 pkt., WIG zniżkował 0,31 proc. do 49.882,70 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,29 proc. do 3.566,23 pkt., a sWIG80 stracił 0,02 proc. do 14.249,93 pkt.

Obroty na GPW wyniosły ok. 810 mln zł, z czego 659 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Inwestorzy najczęściej handlowali akcjami CD Projektu (140 mln zł) oraz JSW (86 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX był w okolicy wczorajszego zamknięcia, a S&P 500 zwyżkował 0,23 proc.

Na warszawskim parkiecie większość indeksów sektorowych - 8 z 15 - zakończyło sesję pod kreską. Najmocniej w dół poszły WIG-leki (-4,5 proc.) oraz WIG-budownictwo (-1,9 proc.).

Z kolei najmocniej zyskał sektor spożywczy (1,86 proc.).

Liderem środowych zwyżek w WIG20 została Jastrzębska Spółka Węglowa i była to szósta wzrostowa sesja spółki z rzędu.

"Gwiazdą ostatnich sesji na GPW jest JSW. Nie inaczej było i środę, gdy spółka podrożała o 11,5 proc. Jest to wynik decyzji Komisji Europejskiej o wpisaniu węgla koksującego na listę surowców strategicznych. Od 1,5 tygodnia walory JSW zachowują się rewelacyjnie. Spółce sprzyja również jej sytuacja techniczna" - ocenił Tomasz Czarnecki.

Podczas sesji podano, że analitycy Ipopema Securities, w raporcie z 9 września podwyższyli rekomendacje dla Cyfrowego Polsatu oraz Play Communications do "kupuj". Oszacowano wartość godziwą akcji Cyfrowego Polsatu na 33 zł, a Play na 35 zł. W środę akcje Cyfrowego Polsatu poszły w górę o 2,13 proc. do 26,8 zł, a Playa o 1,36 proc do 26,9 zł.

Dodatkowo w trakcie sesji Play poinformował, że możliwe ograniczenia dla Huawei we wdrażaniu usług 5G przez P4 sp. z o.o. oznaczać będą dodatkowe łączne inwestycje w wysokości ok. 0,9 mld zł w perspektywie 7-letniej.

Trzeci największy wzrost w indeksie blue chipów był udziałem LPP - w górę o 1,93 proc.

Nad kreską o 0,57 proc. sesję zakończyły akcje CD Projektu. Była to pierwsza wzrostowa sesja producenta gier komputerowych w tym tygodniu. W poniedziałek spółka straciła 3 proc., a we wtorek spadła o 3,4 proc.

Po wtorkowej sesji PGE podała, że strata netto grupy, przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniosła w pierwszej połowie 2020 roku 688 mln zł wobec 1.702 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki. W środę akcje PGE zniżkowały 2,28 proc.

Pod kreską o 3,55 proc. znalazło się również CCC i była to największa przecena w WIG20. Po wtorkowej sesji, spółka poinformowała, że zawarła term sheet umowy kredytu rewolwingowego do kwoty 250 mln zł z instytucjami finansującymi grupę.

Po raz czwarty z rzędu - tym razem 1,89 proc. - stracił na wartości Lotos. Paliwowa spółka znajduje się obecnie na tegorocznych minimach, a także osiągnęła poziomy ze stycznia 2017 r.

Pod kreską sesję zakończyły wszystkie banki.

Po raz piąty z rzędu stracił indeks mWIG40. Pozytywnie w tym indeksie wyróżniały się Biomed Lublin, który urósł o 2,99 proc., a także PlayWay - w górę o 2,97 proc.

W indeksie średnich spółek najgorzej radził sobie Mabion, który straci 21,23 proc. Tym samym biotechnologiczna firma, przerywała serię pięciu wzrostowych sesji.

Istotnej przeceny akcji doświadczyli także akcjonariusze Budimeksu (-4 proc.) oraz Mercatora (-3,55 proc.).

Z sWIG80 najbardziej zwyżkowała Lubawa, która wzrosła o 5,34 proc., a także Polski Bank Komórek Macierzystych, kończący sesję wzrostem o 4,45 proc.

Z indeksu małych spółek najmocniej potaniały Trakcja (-5,87 proc.) oraz Oponeo (-5,78 proc.).

Na szerokim rynku, przy obrotach wynoszących ponad 1,6 mln zł, akcje Sunex straciły 9,27 proc. We wtorek, po publikacji wyników finansowych, spółka wzrosła o ponad 25 proc.