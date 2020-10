"W piątek WIG20 był jednym ze słabszych indeksów w Europie. Nie było jednak panicznej reakcji rynku na nowe obostrzenia zapowiedziane w piątek przez rząd, choć oczywiście stracili przedstawiciele najbardziej poszkodowanych branż, takich jak gastronomia. Brak panicznej wyprzedaży akcji na całej GPW wynikał m.in. z tego, że rząd już wcześniej sugerował, że będzie musiał podjąć dalsze kroki w związku z coraz większą liczbą zakażonych koronawirusem" - powiedział Konrad Ryczko.

Obroty na GPW wyniosły blisko 4 mld zł, z czego 3,77 mld zł przypadło na spółki z WIG20. Zdecydowanie największy handel odbywał się na akcjach Allegro (2,74 mld zł), co m.in. związane jest z tym, że spółka od 26 października zostanie włączona do indeksów MSCI.

"Wpływ na obroty na akcjach Allegro może mieć też fakt, że nowe obostrzenia są korzystne dla branży e-commerce" - ocenił Konrad Ryczko.

Na zamknięciu piątkowej sesji WIG20 zyskał 0,16 proc. osiągając 1.645,32 pkt., WIG zniżkował 0,13 proc. do 48.846,25 pkt., mWIG40 poszedł w dół 1,12 proc. do 3.500,81 pkt., a sWIG80 spadł 0,62 proc. do 13.653,91 pkt.

W ujęciu tygodniowym, wszystkie główne indeksy są na niższych poziomach niż w miniony piątek. Najwięcej stracił mWIG40 - w dół o ok. 1,7 proc.

Reklama

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX zyskiwał 0,7 proc., a S&P 500 zwyżkował minimalnie 0,06 proc.

Na warszawskim parkiecie większość - 12 z 15 - indeksów sektorowych zakończyła sesję pod kreską. Najbardziej na wartości stracił WIG-odzież (-4,73 proc.) oraz WIG-informatyka (-2,08 proc.).

Z kolei najmocniej zyskał sektor bankowy (1,58 proc.).

Piątkowa sesja była udana dla banków z indeksu blue chipów, szczególnie dobrze zaprezentowały się Alior (6,57 proc.) oraz PKO BP (2,79 proc.).

W piątek Raiffeisen Centrobank poinformował, że podniósł rekomendacje sześciu banków z GPW (cztery pierwsze z listy należą do WIG20): PKO BP, Pekao, Santandera, Aliora, mBanku oraz Millennium.

Jak wynika z ankiety PAP Biznes, zysk netto banków z GPW w III kwartale wyniesie 2,1 mld zł, czyli będzie ponad 40 proc. niższy niż rok wcześniej, ale ok. 50 proc. wyższy niż w II kwartale. Banki zmierzą się z presją na wynik odsetkowy oraz istotnie wyższym niż rok wcześniej saldem rezerw, które jednak w porównaniu z poprzednim kwartałem będzie niższe. Wyniki obciążą rezerwy na portfele kredytów w CHF.

Dobrą sesję miały także Allegro (4,25 proc.) oraz JSW (3,95 proc.).

Z kolei najmocniej w dół w WIG20 poszły: LPP (-5,66 proc.) oraz PGNiG (-4,74 proc.).

3,57 proc. zniżkował CD Projekt.

"Im bliżej do premiery gry Cyberpunk 2077, tym bardziej gorąco może być na walorach spółki, dlatego nie dziwi mnie podwyższona zmienność na akcjach CD Projektu w ostatnich dniach" - powiedział Konrad Ryczko.

Analitycy biur maklerskich szacują, że od listopadowej premiery do końca roku CD Projekt sprzeda 21,4 mln egzemplarzy gry "Cyberpunk 2077" - wynika z konsensusu zebranego przez PAP Biznes. Rynek spodziewa się, że spółka wypracuje w tym roku 3,279 mld zł przychodów i 2,16 mld zł zysku netto.

W indeksie średnich spółek najmocniej, bo o 4,8 proc. do góry poszły akcje PlayWay.

2,7 proc. zyskały akcje Dom Development, a 2,53 proc. do góry poszły notowania Kruka.

W mWIG40 najmocniej stracił GTC - w dół o 7,81 proc.

W piątek mocno potaniały też akcje LiveChatu (-7,41 proc.). Prezes Mariusz Ciepły oraz przewodniczący rady nadzorczej Maciej Jarzębowski rozpoczęli proces budowania przyspieszonej księgi popytu, której celem jest sprzedaż do 1.287.500 akcji spółki, stanowiących 5 proc. kapitału i głosów.

Istotnie zniżkowały także akcje przedstawicieli gastronomii: prowadzący sieć restauracji AmRest stracił 6,44 proc., a Eurocash, którego spółka z grupy zajmuje się zaopatrzeniem restauracji, hoteli i punktów gastronomicznych poszedł w dół o 6,4 proc. AmRest i Eurocash znajdują się na wieloletnich minimach.

Rząd wprowadza zakaz działalności stacjonarnej lokali gastronomicznych, pozostawiając jedynie możliwość świadczenia usług na wynos i dowóz. Obostrzenia mają obowiązywać dwa tygodnie z możliwością przedłużenia tego terminu.

"Informacja o zawieszeniu działalności restauracji jest negatywna dla AmRestu. Spółka jest jednak lepiej przygotowana do drugiego lockdownu niż do pierwszego, gdyż działania wdrożone wiosną w celu generowania oszczędności wciąż występują. Było to np. ograniczenie zatrudnienia w lokalach czy zawężenie menu. Spółka startuje z innego poziomu kosztów i powinno być to mniej bolesne" - powiedział PAP Biznes Krzysztof Kawa, analityk Ipopema Securities.

"Po drugie, miks sprzedażowy przesunął się w stronę takeaway, delivery czy drive thru. Konsumenci przestawili się na zamawianie jedzenia na wynos i udział sprzedaży online rośnie. Drugi lockdown może to jeszcze nasilić" - dodał.

Wśród spółek zgromadzonych w sWIG80 najmocniej urósł, bo o 11,9 proc., Airway Medix.

Solidnie zwyżkowały także OncoArendi Therapeutics (7,6 proc.) oraz Lubawa (4,32 proc.).

W sWIG80 najbardziej stracił INC (-5 proc.).