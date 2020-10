"E-commerce bardzo silnie przyspieszył. Widzimy po wynikach, że gdy wcześniej rósł o 20-30%, to podczas pandemii dostał dwukrotnego przyspieszenia. Myślę, że następuje też drugi efekt - nabrania masy krytycznej. Wydaje się, że większość podmiotów z tradycyjnego handlu będzie wchodziła w fazę restrukturyzacji, kapitał obrotowy będzie z nich uciekał i myślę, że mamy na rynku e-commerce taki moment, jak kiedyś na rynku mediowym, gdzie media cyfrowe złapały masę krytyczną wobec mediów tradycyjnych" - powiedział Czechowicz w rozmowie z ISBtech i ISBnews.TV.



W jego ocenie, moment, który obserwujemy obecnie w e-commerce oznacza, że utrzyma on wysoką dynamikę wzrostu.



"Ponadto, w końcu potwierdziło się nasze założenie, przy którym zawsze obstawialiśmy - wertykalny e-commerce, czyli wyspecjalizowane sklepy rozwijające się obok horyzontalnych platform, jak Allegro, Amazon. Bardzo duży rynek wertykalnego e-commerce, jak nasze Answear, czy zakończona inwestycja we Frisco, w końcu złapały wiatr w żagle i zaczęły się bardzo ładnie skalować" - dodał prezes.



Ponadto, jak wskazał, COVID-19 spowodował boom w cyfrowej edukacji (edtech), cyfrowej medycynie (medtech), bardzo dynamicznie rozwija się software as a service (SaaS).



"Jest to bardziej format biznesu, który obsługuje wiele sektorów, ale jego dynamika zwraca uwagę. Najbardziej dotkniętym pandemią jest z pewnością sektor online travel. Reklama online wydaje się, że przejdzie rok na stabilnym poziomie r/r" - wymienił Czechowicz.



W jego ocenie, Polska staje się europejskim centrum e-commerce ze względu na logistykę.



"W Niemczech są największe spółki e-commerce Europy, a większość z nich ma centra IT i logistyczne w Polsce. W efekcie Polska staje się jednym z centrów europejskich e-commerce, będzie także bardzo dynamicznie zwiększała swoją pozycję w sektorze usług chmurowych" - podsumował prezes.



MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital jest notowane na GPW od 2001 r.



Sebastian Gawłowski



(ISBnews/ ISBtech)