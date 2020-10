Nieco ponad dwa lata temu polski rynek kapitałowy zyskał miano rynku rozwiniętego w oczach FTSE Russell, który z wagą 0,15 proc. włączył polskie spółki do indeksów FTSE Developed Markets. Prezes Dietl wskazywał wtedy, że chociaż początkowo może to powodować odpływ inwestorów lokujących w spółki z krajów rozwijających się, to w dłuższym horyzoncie wejdą do Polski duże, nieobecne do tej pory, fundusze koncentrujące się na rynkach rozwiniętych.

Dzisiaj ocenia, że te przewidywania się sprawdziły.

„Wiedza wśród inwestorów o tym, że jesteśmy rynkiem rozwiniętym jest duża, na spotkaniach online pojawia się coraz więcej inwestorów, których kilka lat temu tutaj nie było. Mają oni też wiedzę, jak działa u nas depozyt i rozliczenie, więc łatwiej nam się rozmawia o biznesie i współpracy” – powiedział w rozmowie z PAP Biznes Marek Dietl.

„Debiut Allegro, zbliżające się debiuty Canal Plus czy Huuuge Games przyciągają fundusze, którym trudno jest inwestować poza rynkami rozwiniętymi” – dodał.

Prezes GPW chce teraz rozpocząć walkę o włączenie polskich spółek do indeksów MSCI przeznaczonych dla rynków rozwiniętych. Zwraca uwagę, że pozwoli to przyciągnąć kolejne fundusze, które benchmarkują się do indeksów MSCI.

„To olbrzymie zadanie, żeby przygotować się na upgrade w indeksach MSCI. To większy dostawca indeksów niż FTSE Russell i więcej funduszy się do niego benchmarkuje, dlatego wejście do MSCI Developed Markets będzie rzutowało na cały polski rynek kapitałowy. Musimy pracować, by wejść do MSCI z jak największą wagą, a to zależy od kapitalizacji i obrotów” - powiedział Dietl.

Jego zdaniem, kluczowym elementem w kontekście awansu w indeksach MSCI jest uruchomiony niespełna rok temu program Pracowniczych Planów Kapitałowych.

„W przypadku PPK przeżywałem huśtawkę nastrojów. Produkt jest świetnie przemyślany, ale partycypacja była pierwotnie trochę poniżej moich oczekiwań. Wraz z pandemią pojawiły się dodatkowo obawy, czy można go wprowadzać w czasie mocnych spadków na giełdzie. Okazało się, że to była dobra okazja do zakupów i obecnie współczynnik pozostania w PPK jest dużo wyższy niż na początku, więc w ramach tej sinusoidy nastrojów jestem teraz niezwykle podekscytowany” – powiedział.

Dietl zaznacza, że istotne są również czynniki makroekonomiczne, żeby zostać zakwalifikowanym przez MSCI do rynków rozwiniętych.

„Polska, co widać choćby po ostatnich dobrych danych o produkcji przemysłowej, ucieka Europie jeśli chodzi o zmniejszanie się PKB, u nas jest ono zdecydowanie łagodniejsze. Mamy dobrą sytuację na rynku pracy. Jesteśmy w grupie krajów, które najlepiej radzą sobie z pandemią. Na koniec roku być może będziemy po raz pierwszy mieli PKB powyżej 70 proc. średniej dla krajów OECD i jeśli to utrzymamy przez najbliższe 3-4 lata to będziemy zakwalifikowani do rynków rozwiniętych przez MSCI” – powiedział.

Prezes Dietl jest przekonany, że niedawny debiut na giełdzie Allegro z ofertą publiczną o wartości ponad 9 mld zł pozwolił obalić kilka mitów, które ważyły na postrzeganiu polskiego rynku kapitałowego.

„Pierwszy to taki, że spółce technologicznej nie uda się zebrać dużych środków z warszawskiej giełdy. Allegro pokazało, że spokojnie możemy stawać w szranki z Nasdaq czy Euronext. Obaliliśmy też mit, że polski inwestor nie jest zainteresowany spółkami technologicznymi, że jest zachowawczy” – powiedział prezes GPW, dodając, że redukcja zapisów w transzy detalicznej Allegro wyniosła 85 proc., a polskie instytucje finansowe również były aktywne podczas IPO tej spółki.

Obalone zostało też przekonanie, że nawet jeśli spółce uda się zadebiutować na naszej giełdzie, to później nie będzie płynności na jej akcjach. Arkusz zleceń Allegro jest bardzo głęboki, a spready bardzo małe.

W ostatnim czasie zmienia się struktura WIG 20, który z indeksu z dużą przewagą banków i firm surowcowych zaczyna odzwierciedlać nowoczesną gospodarkę w stylu amerykańskim czy południowokoreańskim. Dowodem jest obecność w pierwszej piątce najważniejszego indeksu warszawskiej giełdy Allegro czy CD Projektu.

GPW przekonuje, że nie jest hubem dla Europy Środkowej, ale dla średnich - w ujęciu globalnym - firm technologicznych. Ma przyciągać z Europy Środkowo-Wschodniej tzw. jednorożców, czyli spółki z tego segmentu o przychodach minimum 1 mld USD.

„Teraz jest czas dla nas i domów maklerskich, żeby jeździć po regionie i mówić, że spółki mogą u nas pozyskiwać kapitał. Jest to u nas relatywnie tanie, dużo tańsze niż debiut na Nasdaq czy w Londynie. Mocno propagujemy wśród jednorożców lub kandydatów na jednorożce w tej części Europy naszą giełdę. Chcemy zabiegać o kolejnych emitentów” – powiedział Marek Dietl.

GPW kończy realizację kolejnych inicjatyw strategicznych

GPW z powodu pandemii opóźniła realizację inicjatyw strategicznych, ale część jest już gotowa i będzie wprowadzana w najbliższych miesiącach – poinformował Marek Dietl. Giełdy regionu ustaliły priorytety do rozmów w Brukseli i porozumiały się w sprawie komercjalizacji indeksu CEE Plus.

"W tym roku mniej inwestujemy w przedsięwzięcia strategiczne. Z powodu pandemii są pewne opóźnienia, szczególnie tam, gdzie byliśmy już na finiszu którejś z inicjatyw strategicznych i trzeba było przystąpić do aktywnej sprzedaży. W czasie pandemii trudniej jest to robić, gdyż budowa relacji i zaufania wymaga bezpośredniej interakcji” – powiedział prezes Marek Dietl.

W strategii rozwoju do 2022 roku zarząd Giełdy Papierów Wartościowych przedstawił kilkanaście inicjatyw strategicznych, mających na celu umocnienie pozycji biznesowej grupy kapitałowej GPW. W latach 2020-21 wskaźnik kosztów do przychodów (C/I) miał być najwyższy z powodu ich realizacji, ale przedstawiciele zarządu deklarowali elastyczność w wydatkach wobec trudniejszej sytuacji gospodarczej.

Prezes wymienia cały szereg projektów w ramach inicjatyw strategicznych, które wkrótce będą gotowe.

„Pierwsi klienci testują już narzędzia informatyczne udostępniane przez GPW Tech. Do końca roku będzie gotowy do sprzedaży indeksator. Będziemy też prawdopodobnie wnosić do GPW Tech naszą aplikację mobilną” – powiedział.

„Zamknęliśmy drugi etap tworzenia platformy tradingowej w ramach projektu z NCBR i poza nim, zamknęliśmy taksometrię jeśli chodzi o projekt GPW Data i zbliżamy się do końca projektu związanego z wdrożeniem technologii XBRL dla spółek giełdowych” – dodał.

GPW czeka na wejście w życie regulacji prawnych, które pozwolą na uruchomienie platformy pożyczek papierów wartościowych.

„W strategii rozwoju rynku kapitałowego zapowiadane są zmiany, które umożliwią nam uruchomienie platformy pożyczki papierów wartościowych. Ten projekt jest opóźniony, ale to wynikało z opóźnienia prac legislacyjnych. Jeśli zostaną one do końca roku przeprowadzone, to w przyszłym roku moglibyśmy tę platformę uruchomić” – powiedział Dietl.

Wskazał, że na rynku rolnym grupa GPW ruszyła ze sprzedażą bezpośrednią.

„Pandemia wywarła poważne piętno, ale zbliżyliśmy się do liczby 100 magazynów podłączonych do naszego systemu, tak jak mieliśmy zaplanowane. Dołącza do nas dużo prywatnych magazynów, widać, że ten model handlu jest ciekawy” – powiedział prezes.

„Musieliśmy zainwestować w sieć sprzedawców w całej Polsce, którzy pozyskują magazyny i rozmawiają z rolnikami. Zostało to uruchomione trochę później i w trochę mniejszej skali niż chcieliśmy” – dodał.

Marek Dietl przypomniał, że GPW Venture współpracuje z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w sprawie powołania Funduszu KOWR Ventures, który będzie inwestował w innowacyjne rozwiązania w branży rolno-spożywczej.

„Ma on inwestować w biznes agro, spółki technologiczne i przetwórcze z myślą o tym, by za jakiś czas zadebiutowały na giełdzie” – powiedział.

GPW uruchomiła platformę crowdfundingową w ramach budowy private market.

„Do tej pory weszło jedno biuro maklerskie, ale jestem przekonany, że wraz ze wzrostem limitów kolejne biura maklerskie zainteresują się naszą platformą. Druga platforma, uruchomiona parę tygodni temu, służy do emisji tokenów w zamian za udział w przychodach z gier” – powiedział Dietl.

„W tej chwili w oparciu o środki pozyskane z NCBR pracujemy nad stworzeniem platformy do obrotu wtórnego tokenami na instrumenty niefinansowe, którą będzie można obsłużyć z poziomu smartfona, bez udziału biur maklerskich i KDPW, ale z wykorzystaniem technologii blockchain” – dodał.

Technologicznie platforma do obrotu wtórnego ma być gotowa do końca czerwca 2021 roku.

„Wzmacnia to naszą strategię pozyskiwania młodszych inwestorów, pokazania, że jest to miejsce, w którym można w łatwy sposób mieć dostęp do tej formy pomnażania oszczędności” – powiedział prezes.

W 2019 roku GPW uruchomiła Program Pokrycia Analitycznego, wystartował także program Akademii GPW Growth, którego celem jest wsparcie rozwoju małych i średnich firm.

W ramach inicjatyw międzynarodowych GPW wraz z partnerami z innych giełd regionu wprowadziła na rynek indeks CEE Plus. Marek Dietl poinformował, że wszystkie szczegóły dotyczące komercjalizacji indeksu grupującego największe spółki z Europy Środkowo-Wschodniej, są już uzgodnione.

„Do tej pory giełdy regionu nie były pewne, czy jest to dobry produkt, ale przekonały się, że jesteśmy dobrzy w kalkulowaniu indeksów. Teraz podpisujemy umowy definitywne” - powiedział.

Prezes poinformował, że w efekcie wrześniowej Konferencji Giełd Trójmorza w Krakowie określone zostały priorytety regulacyjne, które będą przedstawiane na szczeblu unijnym w Brukseli.

„Będziemy starali się namawiać regulatora na poziomie europejskim, żeby poszedł za ciosem i mocniej zderegulował SME Growth Market, w naszym przypadku NewConnect, żeby liczba średnich i małych spółek na giełdzie była większa” – powiedział.

Druga kwestia to fundusze pre-IPO i IPO Fund, które mają wspierać debiuty giełdowe na rynkach unijnych, a środki na ten cel będą pochodzić z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

„Zaczęliśmy w 2018 roku pracować nad GPW Venture i mamy to dobrze przemyślane. Fundusz pre-IPO wspierałby fundusze VC, które chcą inwestować w spółki na 3 do 1,5 roku przed debiutem, a drugi to IPO Fund, który dokładałby środki w ofercie publicznej, jeśli małe i średnie spółki wchodzą na giełdę. Teraz jest kwestia, na ile to będzie dobrze zrobiony instrument. Służymy w tym pomocą” – powiedział Marek Dietl.