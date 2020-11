"Jeżeli nadal będziemy rozwijać się w takim tempie jak do tej pory, decyzja o utworzeniu magazynu centralnego nie będzie jedynie opcją, a wręcz koniecznością. Tak naprawdę, gdyby nie pandemia koronawirusa, ta decyzja już byłaby podjęta szybciej, jednak przygotowujemy się do tego kroku, analizujemy konkretne lokalizacje" - powiedział Janta w rozmowie z ISBnews.



"Zakładam, że nic się tu już nie powinno zmienić, choć w dobie pandemii zawsze rośnie ryzyko, że coś nie pójdzie zgodnie z planem. Oddanie magazynu o powierzchni kilkudziesięciu tys. m2 do użytku powinno nastąpić w roku 2022 lub najpóźniej 2023" - dodał wiceprezes.



Spółka - zgodnie z dotychczasowym modelem działania - bierze pod uwagę wynajem magazynu, więc w grę nie wchodzą znaczące nakłady, a sam magazyn najprawdopodobniej będzie zlokalizowany w zachodniej części kraju, żeby ułatwić ekspansję eksportową na Zachód.



Wiceprezes zastrzega jednak, że wciąż rozważane są różne lokalizacje.



Obecnie łączna powierzchnia magazynowa grupy wynosi ponad 100 tys. m2, w tym 41 tys. m2 w centrum magazynowym w Bieruniu, 8,5 tys. m2 w magazynie w Pruszkowie i ok. 48 tys. m2 w magazynach lokalnych w ramach filii.



Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 479 mln zł w 2019 r.



Piotr Apanowicz



(ISBnews)