Soros Fund Management, prowadzony przez miliardera, inwestora i filantropa George’a Sorosa, oraz Third Point, firma aktywisty-inwestora Dana Loeba, zakupiły udziały Palantiru. Soros Fund Management nabył 18,5 miliona akcji, a Third Point zajął skromniejszą pozycję z 2,4 miliona akcji.

Inwestycja Sorosa była warta około 175,3 mln dolarów – podaje CNN, powołując się na Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. W przeliczeniu było to 9,50 dolarów za akcję. Akcje Palantira są obecnie notowane po prawie 16 dolarów za akcję, więc udział Sorosa jest teraz wyceniany na około 294 miliony dolarów. Palantir jest teraz wart prawie 30 miliardów dolarów.

Firma, która ma wielu klientów rządowych na całym świecie, była zaangażowana w pomoc w śledzeniu danych dotyczących rozprzestrzeniania się koronawirusa, jak również potencjalnej dystrybucji szczepionek. Jednak Palantir zapracował sobie na kontrowersyjną opinię ze względu na swoje relacje z agencjami rządowymi oraz ogromną ilość danych, które nieustannie śledzi. Wzbudza to obawy dotyczące prywatności konsumentów.

Należące do Palantiru platformy Gotham, Foundry i Apollo zostały wykorzystane do monitorowania działalności terrorystycznej. Duże firmy korzystają również z usług Palantira do analizy danych dotyczących pogody i zakupów konsumenckich.

Palantir został współzałożony przez Petera Thiela, miliardera, który odpowiada również za PayPal. Thiel, znany ze swoich konserwatywnych poglądów politycznych, był również zwolennikiem Donalda Trumpa w wyborach w 2016 roku, a obecnie jest członkiem rady dyrektorów Facebooka. To czyni go rodzynkiem w przeważającej części demokratycznie nastawionej Dolinie Krzemowej. To również czyni inwestycję Sorosa bardziej interesującą, biorąc pod uwagę fakt, że inwestor jest znany z wspierania liberalnych celów.

Jak pisze CNN, jeszcze do niedawna niewiele było wiadomo o finansach Palantira. Firma w ubiegłym tygodniu ujawniła obiecujące wyniki za trzeci kwartał. Sprzedaż wzrosła o 52 proc. do 289,2 mln dolarów, a Palantir podniósł swoje perspektywy przychodów na cały rok. Firma ogłosiła również, że zdobyła nowe kontrakty z amerykańską armią i Narodowymi Instytutami Zdrowia.