"Osoby zarządzające - Jeffrey Auld, Andrew Fairclough i Eleanor Barker złożyli zapisy na akcje w subskrypcji w cenie oferty" - czytamy komunikacie.



Serinus planuje dziś skierować do akcjonariuszy memorandum informacyjne ze wskazaniem przesłanek i uzasadnieniem oferty i subskrypcji wraz z zawiadomieniem o walnym zgromadzeniu, które odbędzie się w dniu 15 grudnia o godz. 10:00 (czasu londyńskiego).



"Oferta i subskrypcja będą ważne między innymi pod warunkiem podjęcia uchwał walnego zgromadzenia oraz pod warunkiem dopuszczenia nowych akcji zwykłych do obrotu na AIM. Obrót nowymi akcjami zwykłymi ma się rozpocząć w dniu 17 grudnia 2020 r. o godz. 8:00 (czasu londyńskiego)" - czytamy dalej.



Po dopuszczeniu łączna liczba akcji zwykłych oraz praw głosu w spółce wyniesie 1 027 735 227. Spółka nie posiada obecnie akcji własnych, podano także.



Serinus Energy podał wczoraj, że przeprowadzi ofertę plasowania akcji o wartości ok. 20 mln USD w drodze przyspieszonej budowy księgi popytu po cenie 0,02 GBP za sztukę. Wpływy z oferty zostaną przeznaczone na poczet planowanego umorzenia zadłużenia zamiennego wobec Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz na sfinansowanie kosztów instalacji pierwszych pomp w ramach programu rekonstrukcji odwiertów na złożu Sabria w Tunezji



Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.



(ISBnews)