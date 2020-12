"Ponownie na GPW wystąpiły wysokie obroty, wyraźnie powyżej 1 mld zł - widać, że inwestorzy się uaktywniają. Jednocześnie trwa przeciąganie liny i zastanawianie się, jakie pozycje na kolejny rok powinni oni zająć. Zamknięcie się notowań WIG20 nad kreską w tygodniu wygasania grudniowej serii kontraktów terminowych na indeks jest przy tym sygnałem wspierającym" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski.

Dodał, że inwestorzy raczej wykorzystują płytkie korekty, takie jak ta przerwana wtorkowymi wzrostami, do zajmowania długich pozycji niż do realizacji zysków.

Zwrócił uwagę na CD Projekt, który zakończył dzień wzrostem o 1,3 proc. do 300 zł, przy największych na rynku obrotach (807 mln zł) odpowiadających za połowę handlu w WIG20.

Na zamknięciu wtorkowej sesji WIG20 zyskał 0,86 proc. do 1.955,69 pkt., WIG zwyżkował o 0,84 proc. do 55.614,04 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,04 proc. do 3.768,34 pkt., a sWIG80 wzrósł o 0,42 proc. do 15.383,11 pkt.

Główne indeksy zakończyły tym samym trzydniową serię spadków, nie licząc sWIG80, który zniżkował tylko przez 1 dzień.

Obroty na GPW wyniosły blisko 1,9 mld zł, z czego niemal 1,6 mld zł przypadło na spółki z WIG20. Na drugim miejscu pod względem obrotów, za CD Projektem znalazło się Allegro (156 mln zł), wyprzedzając w drugiej części dnia Mercator Medical (132 mln zł)

Po początkowych lekkich spadkach WIG20 szybko wyszedł nad kreskę i do końca dnia utrzymał około 1-proc. wzrost, w okolicach 1.955 pkt.

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX rósł o 1,1 proc., a S&P 500 zwyżkował o 0,6 proc.

W ujęciu sektorowym część poniedziałkowych trendów uległa odwróceniu. Energetyka - lider poniedziałkowych wzrostów - traciła we wtorek najmocniej, bo 1,9 proc., a pod kreską znalazły się 4 z 15 wskaźników. Z kolei WIG-leki - najmocniej zniżkujący poprzedniego dnia, tym razem wzrósł o 1,8 proc. Budownictwo zwyżkowało o 2 proc.

Wzrostem o 4,5 proc. wyróżniło się górnictwo. Indeks sektora zyskał za sprawą mocnych wzrostów notowanych w WIG20 KGHM - w górę o 4,6 proc. do 185 zł i JSW - o 3,8 proc. do 27,1 zł.

KGHM kończy tym samym dwudniową serię spadków i ponownie kieruje się w stronę swojego historycznego maksimum w okolicy 200 zł. Kozłowski zwraca jednak uwagę, że spółka rosła w ostatnim czasie mocniej niż miedź, a umocnienie złotego jest dla KGHM jako eksportera niekorzystne.

W przypadku JSW na rynek napłynęła informacja, że Polski Fundusz Rozwoju przyznał spółce pożyczkę preferencyjną w kwocie 173,6 mln zł. W dłuższej perspektywie Kozłowski ocenia, że rosnące w ostatnim czasie ceny emisji CO2 mogą przyspieszyć odchodzenie producentów stali od węgla koksującego.

Po około 2,5 proc. zwyżkowały kursy Cyfrowego Polsatu, CCC i PGNiG-u.

Po trzech dniach spadków CD Projekt zakończył wtorkowe notowania 1,3 proc. na plusie, w ciągu dnia kurs spółki zwyżkował jednak nawet blisko 7 proc.

Z kolei najmocniej w dół w WIG20 poszły: Lotos - 2,8 proc., PGE - o 2,6 proc. i Tauron - o 2,2 proc.

Na szerokim rynku najmocniej rósł Mercator Medical - o 20 proc. do 410 zł. Dzień wcześniej spółka zniżkowała o blisko 20 proc., po tym, jak analitycy J.P. Morgan ocenili, że branża najlepsze czasy ma już za sobą. Sobiesław Kozłowski ocenił, że konferencja zwołana przez spółkę w odpowiedzi na tę opinię, została przez inwestorów odebrana pozytywnie.

Mercator poinformował, że obserwuje w czwartym kwartale 2020 roku dalszy wzrost cen rękawic i bardzo wysokie marże. Spółka nie widzi oznak odwrócenia pozytywnych trendów i spodziewa się, że także w 2021 roku ceny i marże będą "interesujące". Ponadto zarząd skłonny jest przeznaczać większość środków z planowanych 35 proc. zysku na dywidendę, a nie na buyback.

Zarówno w mWIG40, jak i sWIG80 przeważyły wzrosty, w tym najmocniej zwyżkowały: Biomed-Lublin - o 6,5 proc., Budimex - o 4 proc., a także INC, Grodno i Airway Medix - po 6-8 proc.

Najmocniej, bo o 5 proc. zniżkował Getin Noble Bank, a Arctic Paper poszedł w dół o 4 proc.