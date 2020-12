Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 1,13 proc. do 30.199,31 pkt. S&P 500 zwyżkował o 1,29 proc. do 3.694,62 pkt. Nasdaq Comp. poszedł w górę o 1,25 proc. do 12.595,06 pkt.

Ponadpartyjna grupa kongresmenów opublikowała w poniedziałek kolejny projekt ws. pakietu fiskalnego w wysokości 908 mld USD, ale utrzymujące się spory dotyczące pomocy dla władz państwowych i lokalnych, ochrony przed odpowiedzialnością dla biznesu i płatności bezpośrednich mogą sprawić, że osiągnięcie porozumienia może być wyzwaniem. Pomoc została podzielona na dwa pakiety.

Jedna część to propozycja o wartości 748 mld USD, obejmująca pomoc dla małych firm, środki na zasiłki dla bezrobotnych i na dystrybucję szczepionek na Covid-19.

Drugi pakiet obejmowałby główne kwestie sporne, takie jak ochrona przed odpowiedzialnością za koronawirusa dla biznesu, która jest wspierana przez Republikanów oraz 160 mld USD dla rządów stanowych i lokalnych, co jest priorytetem Demokratów.

Przywódcy Kongresu dążą do zatwierdzenia zarówno pomocy na wypadek pandemii, jak i pakietu wydatków przed wygaśnięciem tymczasowego finansowania rządu federalnego w sobotę. Obie strony oskarżają się wzajemnie o przedłużanie i sabotowanie negocjacji.

Reklama

Przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi i sekretarz skarbu Steven Mnuchin omówili w poniedziałek wieczorem propozycję pakietu stymulacyjnego i budżetu.

Jeśli politykom nie uda się dojść do porozumienia, milionom Amerykanów może grozić eksmisja i utrata zasiłków dla bezrobotnych.

Dziennik "Bild" podał, powołując się na źródła unijne, że Europejska Agencja Leków (EMA) zamierza 23 grudnia podjąć decyzję w sprawie dopuszczenia do obiegu szczepionki firm BioNTech i Pfizer przeciw Covid-19. To o prawie tydzień wcześniej, niż dotychczas przypuszczano.

Akcje Moderny spadły 2 proc. Koncern farmaceutyczny spodziewa się, że Unia Europejska w połowie stycznia zatwierdzi jego szczepionkę przeciwko koronawirusowi i zaraz potem będzie gotowy do jej dystrybucji - poinformował w poniedziałek szef europejskiego oddziału koncernu.

„Przy wciąż rosnącej liczbie przypadków Covid-19 i masowych szczepieniach dopiero przed nami, mogą się pojawić dalsze trudności na rynku pracy” – powiedział Luke Tilley, główny ekonomista w Wilmington Trust.

Liderem wzrostów wśród spółek z indeksu Dow we wtorek był Apple, którego akcje zyskały 5 proc. Nikkei podał, że Apple ma zwiększyć produkcję iPhone'ów o około 30 proc. w pierwszej połowie 2021 roku.

Z branż najmocniej rosły paliwa i firmy użyteczności publicznej.

W Stanach Zjednoczonych dwudniowe posiedzenie rozpoczyna Rezerwa Federalna, a ekonomiści nie spodziewają się w środę - podczas ogłaszania decyzji Fed - znaczących zmian w polityce monetarnej.

"Fed może jednak rozszerzyć warunkowy forward guidance, obecnie ma on zastosowanie do stóp, ale może zostać rozszerzony również do instrumentu skupu aktywów (Fed zasygnalizuje, że będzie on prowadzony do czasu aż inflacja będzie na ścieżce 2 proc. rdr, a rynek pracy na ścieżce do pełnego zatrudnienia). Możliwa jest także decyzja o wydłużeniu zapadalności skupowanego długu. Jeżeli tak się stanie, to przekaz będzie gołębi. Takie przesłanie Fed będzie silniejsze także dzięki faktowi, że właśnie gospodarka USA przechodzi kolejną falę Covid-19" - napisano w raporcie analityków ING.

Produkcja przemysłowa w USA w XI wzrosła o 0,4 proc. mdm - podała Rezerwa Federalna USA. Oczekiwano +0,3 proc. mdm, wobec: +0,9 proc. w X, po korekcie z +1,1 proc. Przetwórstwo przemysłowe wzrosło o 0,8 proc. mdm. Prognozowano +0,3 proc., wobec 1,1 proc. miesiąc wcześniej, po rewizji z +1 proc.

Indeks aktywności wytwórczej w stanie Nowy Jork (Empire Manufacturing) w grudniu spadł do +4,9 pkt. z +6,3 pkt. miesiąc wcześniej - podała nowojorska Rezerwa Federalna (Central Bank of New York). Oczekiwano +6,9 pkt.

Zgodnie z oczekiwaniami Kolegium Elektorów wybrało w poniedziałek na 46. prezydenta USA Demokratę Joe Bidena, a Kamalę Harris na wiceprezydent. Do ich zaprzysiężenia dojdzie 20 stycznia.

78-letni Demokrata wystąpił po zakończonym w poniedziałek głosowaniu Kolegium Elektorów, które potwierdziło rezultaty z głosowania 3 listopada i oficjalnie wybrało go na 46. prezydenta USA. Zgodnie z procedurą wyniki te (306 głosów dla Bidena, 232 dla Republikanina Donalda Trumpa) zatwierdzi 6 stycznia Kongres, a dwa tygodnie później Demokrata zostanie zaprzysiężony.