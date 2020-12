Trwająca około godziny awaria zdołała pokrzyżować szyki firmom polegającym na usługach G Suite, a także uczelniom prowadzącym zajęcia z wykorzystaniem infrastruktury Google’a. „To nie zajęcia skończyły się wcześniej, lecz awaria usług Google’a” – informowała w czasie usterki Komisja Dydaktyki i Jakości Kształcenia Zarządu Samorządu Studentów UW na swoim profilu facebookowym. Część z placówek korzysta także z innych usług platformy – poczty, chmurowego dysku czy kalendarzy – te usługi również zostały czasowo zawieszone. Google poinformował, że doszło do wyłączenia systemu uwierzytelnienia, co było związane z problemem przydzielania zasobów serwera. W efekcie powstawały błędy w usługach wymagających zalogowania się. Firma zapewniła też, że nie był to wynik cyberataku i takie sytuacje nie będą już występować w przyszłości.