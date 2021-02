Inwestorzy indywidualni powtarzają akcję z GameStop – tym razem za swój cel obrali srebro. Cena kruszcu przekroczyła już 30 dolarów za uncję – metal szlachetny znalazł się w centrum zainteresowania inwestorów detalicznych z forum WallStreetBets.

Jak podaje Bloomberg, inwestorzy zawierając pozycje długie na rynku srebra wywindowali cenę kruszcu aż o 13 proc. do 30,35 dolarów za uncję na giełdzie Comex. To najwyżej od ośmiu lat. Fundusz iShares Silver Trust firmy BlackRock Inc, największy produkt giełdowy śledzący losy metalu, odnotował w piątek bezprecedensowy napływ netto w wysokości 944 milionów dolarów.

Podobnie jak w przypadku kupna GameStop Corp. i innych akcji o małej kapitalizacji, które w ostatnich tygodniach zawładnęły światem finansów, wzrost wartości srebra można prześledzić na forum Reddit: WallStreetBets. Jednak, jak podkreśla Bloomberg, srebro różni się w istotny sposób od akcji takich jak GameStop. Po pierwsze, zakres krótkiej sprzedaży srebra nie jest tak oczywisty: zarządzający pieniędzmi mają długą pozycję netto na tym metalu od połowy 2019 r., jak pokazują dane dotyczące kontraktów terminowych i opcji z Commodity Futures Trading Commission.

Nie wiadomo, jak długo inwestorzy detaliczni będą stawiać na handel srebrem. Już teraz niektórzy prominentni członkowie forum WallStreetBets odradzają inwestowania w srebro. Bez względu na to, czy rajd się skończy, czy nie, może on mieć konsekwencje wykraczające poza to, co zwykle było stosunkowo niszowym zakątkiem świata surowców. Srebro może pomóc ocenić to, jak Reddit wpłynie na zmienność modeli ryzyka.

Kontrakty terminowe na Comex wzrosły o 11 proc., po wzroście o ponad 5 proc. w zeszłym tygodniu. Cena srebra wzrosła do 30,1003 dol. za uncję. Inne metale szlachetne również wzrosły. Cena złota wzrosła o 0,9 proc., a platyny – o 4,1 proc.