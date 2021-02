"Piątkowa sesja nie wniosła nic nowego w kwestii postrzegania największych spółek z GPW. Po dwusesyjnym mocnym wzroście z początku tygodniu, pod koniec tygodnia WIG20 osłabł i ostatecznie tydzień zakończył poniżej poziomu 2.000 pkt. Brak większych wzrostów na GPW w ostatnich dniach jest skorelowany z wydarzeniami na rynkach bazowych, gdzie także obecnie obserwujemy konsolidację i brak jednoznacznego kierunku dla indeksów" - powiedział PAP Biznes kierownik zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego BM BNP Paribas Michał Krajczewski.

"W WIG20 zdecydowanie najbardziej wyróżniał się KGHM, który zyskał ponad 5,8 proc. Notowania spółki są obecnie wspierane przez rosnące ceny miedzi. Z kolei negatywnie na całym rynku wyróżniał się sektor producentów gier, na który z pewnością wpływ miał nieudany debiut Huuuge" - dodał.

Notowaniom debiutanta towarzyszyły w piątek duże wahania. Początek Huuuge wypadł neutralnie, na poziomie 50 zł, później akcje spółki drożały nawet ok. 10 proc., a następnie kurs spółki zniżkował ponad 9 proc., by ostatecznie stracić 1 proc. do 49,5 zł.

Huuuge jest producentem i wydawcą gier przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. Wartość niedawnej oferty publicznej spółki wyniosła 1,67 mld zł. Cena akcji spółki została ustalona na 50 zł za sztukę, a ostateczna liczba akcji oferowanych w ramach IPO wyniosła 33,3 mln. Spółka uzyskała wpływy z emisji akcji na poziomie około 150 mln USD (około 565 mln zł brutto) i planuje przeznaczenie ich na działalność związaną z przejęciami innych podmiotów oraz sfinansowanie dalszego długoterminowego wzrostu.

Jak ocenił Kacper Koproń z Trigon DM, spadek kursu Huuuge podczas debiutu giełdowego jest zaskakujący i negatywnie odbija się na wycenie branży producentów gier. Zdaniem analityka, Huuuge jest obecnie wyceniony podobnie jak porównywalne spółki, a do wzrostu wyceny piątkowego debiutanta mogą być potrzebne dodatkowe katalizatory, np. przejęcia lub dobre dane o przychodach gier.

Na zamknięciu piątkowej sesji WIG20 zyskał 0,23 proc. do 1.985,31 pkt., WIG lekko zwyżkował 0,05 proc. do 58.712,53 pkt., mWIG40 poszedł w dół 0,49 proc. do 4.338,75 pkt., a sWIG80 stracił 0,27 proc. do 17.715,27 pkt.

W ujęciu tygodniowym, najwięcej zyskał WIG20, bo 2,49 proc.

Obroty na GPW wyniosły 2.110 mln zł, z czego 1.151 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach debiutanta Huuuge (682 mln zł) oraz Allegro (257 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX zyskiwał 0,82 proc., a S&P 500 zwyżkował 0,35 proc.

Na warszawskim parkiecie większość - 8 z 15 - indeksów sektorowych zakończyła sesję pod kreską. Najbardziej na wartości stracił WIG.Games (w dół 3,29 proc.) oraz WIG-odzież (strata 1,37 proc.).

Z kolei najmocniej zyskał sektor górniczy - wzrost o 5,41 proc., a także branża producentów leków - wzrost o 2,23 proc.

Podczas ostatniej sesji w tym tygodniu najwięcej w WIG20 zyskały akcje KGHM-u - o 5,87 proc. do 207,5 zł.

Na giełdzie metali LME w Londynie miedź zdrożała rano powyżej 8.700 USD za tonę po podwyższeniu prognoz cen metalu przez analityków Goldman Sachs. Analitycy Goldman Sachs Group Inc. wskazują, że na rynkach istnieje duże ryzyko niedoboru miedzi w najbliższych miesiącach, a światowy rynek tego kluczowego metalu boryka się z największym deficytem miedzi od dekady.

O 3,54 proc. do 19,77 zł podrożały walory Aliora.

Na kolejnych pozycjach pod względem wzrostów znalazły się akcje: PKN Orlen (w górę 2,81 proc. do 60,68 zł), Dino Polska (wzrost o 1,54 proc. do 251 zł).

Choć podczas piątkowej sesji akcje PKO BP traciły nawet ok. 3 proc., to ostatecznie kurs banku wyszedł nad kreskę i wzrósł o 0,2 proc. do 30,66 zł.

W piątek najmocniej w WIG20, bo o 3,49 proc. do 265,4 zł zniżkował kurs CD Projektu. Wcześniejsze cztery sesje z rzędu spółka zyskiwała.

Istotnie pod kreską był także: LPP (stracił 2,58 proc. do 8.105 zł), Santander Bank Polska (w dół 1,99 proc. do 216,8 zł).

Pekao zdecydował o zwiększeniu rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi w CHF o 318 mln zł. Zwiększenie rezerw obciąży wyniki finansowe banku i grupy za IV kwartał, ale mimo tego spodziewany jest dodatni wynik finansowy netto w tym kwartale. Kurs spółki stracił 0,47 proc. i wynosi 67,18 zł.

W piątek najmocniej w indeksie średnich spółek podrożały akcje Cormaya - o 13,15 proc.

Mocno w mWIG40 zyskały także: GPW (w górę 4,61 proc.), Mabion (wzrost o 3,33 proc.).

Negatywnie w mWIG40 wyróżniali się producenci gier komputerowych: PlayWay - stracił 4,87 proc., Ten Square Games - w dół o 4,64 proc.

W sWIG80 najmocniej wzrosły: BOŚ - o 8,42 proc., ML System - o 6,75 proc.

Z kolei najmocniej w dół w sWIG80, bo ponad 18 proc., poszły akcje Games Operators. W czwartek, w ramach tzw. wczesnego dostępu, zadebiutowała nowa gra spółki, "Rustler". W szczytowym momencie na platformie Steam w nową produkcję Games Operators grało ok. 200 osób. Gra zbiera na Steam mieszane oceny (pozytywnie ocenia ją 68 proc. graczy). Kupujący wystawili jak dotąd 80 opinii.

6,82 proc. stracił Stalprodukt, który szacuje, że w czwartym kwartale 2020 r. odnotował 43,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto, 47,6 mln zł zysku na działalności operacyjnej. Konsensus PAP Biznes zakładał 48,7 mln zł zysku netto i 67,4 mln zł EBIT.