Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował raport, który ujawnia, które miasta i gminy w Polsce są najlepiej przygotowane na kryzysy,w tym zagrożenia militarne. Analiza pokazuje, że poziom bezpieczeństwa w kraju zależy zarówno od położenia geograficznego, jak i od infrastruktury, znaczenia gospodarczego oraz jakości usług publicznych.

Polska na wypadek wojny. Miasta, które są najbardziej zagrożone

W raporcie BGK odporność definiowana jest jako zdolność do przygotowania się na kryzys, skutecznego reagowania w jego trakcie oraz odbudowy po jego wystąpieniu. Analiza obejmuje cztery główne kategorie zagrożeń:

Na poziom narażenia samorządów wpływają czynniki niezależne od lokalnej społeczności, takie jak położenie geograficzne, ukształtowanie terenu czy struktura demograficzna.

Które miasta w Polsce są najbardziej bezpieczne w razie wojny?

Najbardziej odporne na kryzys samorządy mogą liczyć na rozwiniętą infrastrukturę kryzysową, wysoką jakość usług publicznych oraz wsparcie regionalne i krajowe. Odpowiednio przygotowane miasta mają szansę minimalizować skutki konfliktów wojennych, zagrożeń naturalnych, zdrowotnych czy humanitarnych.

Do miast o najwyższym poziomie odporności na różnego rodzaju kryzysy zalicza się m.in. Kraków, Poznań, Wrocław, Katowice i Rzeszów. W takich miejscach mieszkańcy mają dostęp do lepiej rozwiniętej infrastruktury, schronów, szpitali oraz systemów energetycznych i transportowych, co zwiększa bezpieczeństwo w razie wojny.

Które miasta w Polsce są najbardziej zagrożone w razie wojny?

Eksperci BGK wskazują, że największe zagrożenie militarne dotyczy miast położonych w pobliżu wschodnich granic oraz dużych ośrodków gospodarczych. Na szczycie listy najbardziej zagrożonych miejscowości znajdują się Warszawa i Gdańsk. Wysokie zagrożenie dotyczy również innych dużych miast, takich jak:

Kraków,

Wrocław,

Krosno,

Ostrołęka.

W tych miastach znaczenie gospodarcze i infrastrukturalne sprawia, że mogą stać się atrakcyjnym celem w razie kryzysu militarnego.

Najniebezpieczniejsze miejsce na mapie Polski w razie wojny

Jednym z najbardziej wrażliwych obszarów w Polsce jest przesmyk suwalski. Gminy położone w tym rejonie, w bezpośrednim sąsiedztwie granic z Rosją i Białorusią, są szczególnie narażone na konflikty militarne. Mieszkańcy tych terenów muszą liczyć się nie tylko z zagrożeniem wojennym, ale także z utrudnionym dostępem do infrastruktury i ryzykiem izolacji w razie eskalacji konfliktu.

Kryzysy naturalne i zdrowotne. Które miasta są najbardziej odporne?

Największą odpornością na zagrożenia naturalne i zdrowotne charakteryzują się takie miasta jak Sopot, Katowice, Poznań, Rzeszów, Warszawa, Kraków, Wrocław i Gdańsk. Duże miasta dysponują rozbudowaną infrastrukturą kryzysową, systemami ratowniczymi, dobrą siecią służby zdrowia i mechanizmami reagowania na klęski żywiołowe, takie jak powodzie, susze czy fale upałów.

Humanitarne wyzwania w polskich miastach. Kto jest najbardziej narażony?

Zagrożenia humanitarne w dużych miastach wynikają głównie z napływu ludności i migracji oraz koncentracji zasobów i działalności gospodarczej. Do miejsc szczególnie narażonych należą Warszawa, Wrocław, Kraków, Gdańsk i Poznań, które mimo wyzwań humanitarnych charakteryzują się wysokim poziomem przygotowania do takich sytuacji. Z kolei w miastach województwa śląskiego, takich jak Jaworzno, Rybnik czy Sosnowiec, niższa odporność może przekładać się na większą podatność na kryzysy humanitarne.