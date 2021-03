"Od dłuższego czasu na WIG20 trwa konsolidacja i choć indeks na koniec sesji odrobił poranne spadki, to ok. 30 pkt. dziennego ruchu w tym kontekście niczym się nie wyróżniły. Pozytywne jest to, że benchmark pozostaje powyżej wsparcia na 1.850 pkt., dzięki czemu w grze nadal pozostają scenariusze wzrostowe" - powiedział PAP Biznes analityk BM mBanku Kamil Jaros.

"Na rynkach zagranicznych tempo zwyżki zdecydowanie spadło, jednak korekty są relatywnie płytkie i trwa konsolidacja przy szczytach. Trwa więc faza oczekiwania, z której jest szansa wyjścia górą" - dodał.

Jaros zwrócił uwagę na opublikowany w czwartek przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Indeks Nastrojów Inwestorów. Według 41,7 proc. ankietowanych przez następne 6 miesięcy trend na giełdzie będzie wzrostowy, a według 40 proc. - spadkowy.

"Nastroje delikatnie się pogorszyły, a liczba osób sugerujących spadki niemal zrównała się z liczbą sugerujących wzrosty. Poglądy inwestorów indywidualnych należy odczytywać kontrariańsko, co zwiastuje pozytywny scenariusz dla rynku akcji" - ocenił.

WIG20 rozpoczął czwartkowe notowania od kontynuacji środowej przeceny i blisko południa dotarł do dziennego minimum na 1.915 pkt. Od tego momentu indeks stopniowo nadrabiał poranne straty i w momencie otwarcia notowań w USA zdołał po raz pierwszy wyjść nad kreskę. Po krótkim cofnięciu, w ostatniej godzinie handlu nad Wisłą WIG20 ponownie wyszedł nad poziom odniesienia, kończąc sesję wzrostem o 0,08 proc. do 1.944,86 pkt.

WIG na zamknięciu zniżkował o 0,05 proc. do 57.869,71 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,25 proc. do 4.349,55 pkt., a sWIG80 stracił 0,53 proc. do 17.722,49 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1,53 mld zł, z czego 1.055 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach Mabionu (230 mln zł) oraz Allegro(221 mln zł).

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX tracił 0,2 proc. W USA S&P 500 rósł o 0,3 proc., a technologiczny Nasdaq pozostawał bez większych zmian.

Na koniec sesji na GPW zwyżkowało 8 z 15 indeksów sektorowych. Najmocniejsze były energetyka - w górę o blisko 2 proc. i paliwa, które zyskały 1,5 proc. Choć przez większą część dnia leki kontynuowały środowe wzrosty i były na czele zestawienia, na koniec dnia znalazły się wśród zniżkujących branż - poszły w dół o 2 proc.

Gorzej wypadło tylko górnictwo, notując spadek o 2,5 proc.

W WIG20 wzrostom przewodził Alior Bank. Po dwóch dniach korekty po poniedziałkowym kilkunastoprocentowym wzroście, we czwartek kurs Aliora zyskał ponad 4 proc. do 24,85 zł. Nie poprawił jednak wyznaczonego w poniedziałek rocznego maksimum na 25,12 zł.

Za Aliorem w dziennym zestawieniu znalazło się PGE - w górę o 3,1 proc., po podobnym spadku dzień wcześniej.

Po lekkich spadkach odbiły także paliwowe Lotos i Orlen, rosnąc po około 2,1 proc.

Część 5 proc. środowej przeceny odrobił CD Projekt - poszedł w górę o blisko 3 proc.

Z kolei najmocniej zniżkował KGHM - o blisko 3 proc. do 186,1 zł.

Drugi dzień z rzędu, po wtorkowym wzroście o 6 proc., traciło Allegro - tym razem kurs poszedł w dół o 2,6 proc. Spółka przed czwartkową sesją podała wyniki za IV kw., a w trakcie notowań odbyła się konferencja prasowa.

Skorygowana EBITDA Allegro w czwartym kwartale 2020 roku wzrosła rdr o 38,8 proc. do 533,5 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 488,1 mln zł. Spółka prognozuje w 2021 roku wzrost skorygowanej EBITDA o średnie kilkanaście proc. rdr. W trakcie konferencji wynikowej podano, że Allegro nie podnosi prognoz dotyczących EBITDA w 2021 roku z powodu wejścia na polski rynek Amazona.

Na szerokim rynku drugi dzień z rzędu uwagę zwracał Mabion. Przez większość dnia kurs spółki biotechnologicznej zyskiwał ponad 20 proc., po wzroście o 90 proc. w środę. Pod koniec dnia popyt słabł i notowania zamknęły się dokładnie na poziomie odniesienia, czyli 59,2 zł.

Środowe wzrosty rozpoczęły się po tym jak spółka poinformowała o zawarciu z firmą Novavax umowę ramową na transfer technologii i próby techniczne produkcji szczepionki przeciw COVID-19 w skali komercyjnej. Mabion ocenił przed rozpoczęciem czwartkowej sesji, że w tym roku można spodziewać się pierwszych przychodów z produkcji szczepionki przeciw COVID-19 dla firmy Novavax, ale obecnie ciężko jest oszacować potencjalną wysokość marży oraz ile dawek spółka będzie finalnie produkować.

W mWIG40 najmocniej zniżkował akcje Cormay - poszły w dół o 16 proc., po blisko 25-proc. zwyżcze we środę.

Wyraźnie rosły notowania CI Games - o blisko 8 proc. do 1,478 zł i Global Cosmed - o 7 proc. do 5,45 zł.

CI Games, producent "Sniper Ghost Warrior Contracts 2" poinformował, że premiera gry odbędzie się 4 czerwca 2021 roku.

Przy obrotach przekraczających 1 mln zł, kilkudziesięcioprocentowymi wzrostami wyróżniły się MW Trade (44 proc.) i Ursus (34 proc.).