W ciągu ostatniego miesiąca grupa pozyskała rekordową liczbę nowych zamówień przekraczającą 2 500 sztuk. Wielton szacuje, że do końca roku osiągnie wzrost wolumenowy o 17% r/r w spółce Fruehauf we Francji, 37% - Langendorf w Niemczech, 44% w Polsce i 48% w spółce Lawrence David w Wielkiej Brytanii, podkreślono.

Prognozy spółki zakładają, że w 2021 roku Polska będzie trzecim w kolejności rynkiem zbytu, po Francji i Wielkiej Brytanii, których znaczenie stale wzrasta. Wstępne dane za 2020 rok pokazują, że sprzedaż produktów w Polsce stanowiła już tylko ok. 13% skonsolidowanej sprzedaży grupy.

"Rośnie znaczenie zakładu Wieltonu w Polsce. Odgrywa on kluczową rolę dla funkcjonowania grupy na rynkach o największym potencjale. To właśnie w Wieluniu realizujemy zamówienia nie tylko dla Polski, ale także dla wielu rynków europejskich, pozostając m.in. dostawcą podwozi do Wielkiej Brytanii. Takie podejście ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w obecnej sytuacji na rynku walutowym. Silny kurs euro i funta w stosunku do złotówki powoduje, że eksport staje się bardziej korzystny. We Francji, Wielkiej Brytanii, u naszych niemieckich kolegów, a także na rynku polskim backlog utrzymuje się na wysokim poziomie od 4. kwartału 2020. Stale mamy zagwarantowany portfel zamówień na 3-4 miesiące, a w samym lutym możemy pochwalić się rekordową liczbą nowych zamówień w całej grupie przekraczającą 2 500 sztuk" - powiedział prezes Wieltonu Mariusz Golec, cytowany w komunikacie.

Zaznaczył, że w związku ze zwiększaniem wydajności zakładu w Wieluniu, w styczniu i lutym utrzymany został poziom wolumenowy z zeszłego roku, ale bez wzrostów adekwatnych do rynku.

"Sytuacja ta wynika z koncentracji na różnych rynkach Grupy Wielton i utrzyma się w kolejnych miesiącach. Docelowo jednak, w perspektywie całego roku, mamy plan zwiększania sprzedaży wolumenowej Wieltonu w Polsce o 44% rok do roku. Obecnie obserwujemy rekordowe ożywienie na polskim rynku na poziomie ponad 36%, co daje bezpieczną przestrzeń do realizacji tego planu w niedalekiej przyszłości. Już teraz wszystkie nadwyżki produkcyjne przekierowujemy na zaspokojenie popytu na rodzimym rynku i realizację zamówień naszych klientów. Zakładamy, że wyniki grupy na polskim rynku będą rosły w zrównoważony sposób, jednocześnie dając przestrzeń do wykorzystania sprzyjającej sytuacji na rynkach eksportowych i realizacji zamówień na potrzeby naszych zagranicznych spółek" - dodał Golec.

W 2021 roku Wielton planuje powrót do sprzedaży z roku 2019 i osiągnięcie ponad 20 tys. sztuk.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. W 2019 r. miał 2,34 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)