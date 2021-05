W ofercie złożono zapisy na akcje o wartości 11,6 mln zł, co przewyższa o 84% oferowane 45,5 tys. sztuk akcji o wartości 6,3 mln zł brutto. W transzy inwestorów indywidualnych objęto 20 tys. akcji (przy poziomie redukcji zapisów rzędu 24,57%), w transzy dużych Inwestorów objęto 25 tys. akcji, podano. Koordynatorem oferty publicznej akcji był Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

"Z sukcesem uplasowaliśmy wszystkie oferowane akcje w ofercie publicznej, będącej ostatnim etapem przed naszym debiutem na rynku NewConnect. Niezwykle cieszy nas duże zainteresowanie, jakim cieszyła się nasza oferta. To wskazuje na zaufanie rynku do Triggo, jako rewolucyjnego w skali globalnej produktu, do naszego modelu biznesowego i do zespołu, który go z pełnym oddaniem wdraża. Dziękujemy za zaufanie, a sukces emisji z pewnością podziała na nas jako dodatkowy motywator. Pozyskane środki pozwolą zrealizować kluczowe zadania zmierzające do wdrożenia seryjnej produkcji - przybliżając nas do celu, jakim jest uczynienie z Triggo polskiego hitu eksportowego w skali globalnej" - powiedział prezes Triggo Rafał Budweil, cytowany w komunikacie.

Środki z emisji posłużą realizacji produkcji pilotażowej, uzyskaniu homologacji europejskiej oraz pracom nad wdrożeniem produkcji seryjnej, podkreślono.

Spółka w latach 2021-0022 zakłada przeprowadzenie pilotaży w Europie, krajach azjatyckich oraz w Wielkiej Brytanii. Ich celem będzie sprawdzenie konstrukcji Triggo w warunkach realnej eksploatacji oraz prezentacja pojazdu szerokiej międzynarodowej publiczności. Pilotaże pomogą w realizacji pierwszego filaru komercjalizacji - sprzedaży pojazdów do flot Mobility-as-a-Service, zapowiedziano.

"Naszym kluczowym celem operacyjnym na najbliższe kwartały jest realizacji produkcji pojazdów serii pilotażowej oraz wdrożenie programu pilotażowego, prowadzonego wspólnie z partnerami flotowymi, zwłaszcza z branży Mobility-as-a-Service. Chcemy go realizować na rynkach europejskich, w Wielkiej Brytanii oraz w Singapurze. Ich celem będzie testowanie pojazdów w warunkach realnej eksploatacji przez zainteresowane pojazdem podmioty oraz przedstawienie Triggo szerokiej publiczności poprzez akcje medialno-promocyjne mające na celu wspomóc proces komercjalizacji" - dodał Budweil.

W jego ocenie, aktualna wycena spółki, na poziomie zaledwie niecałych 60 mln USD, stanowi zaledwie ułamek wycen innych międzynarodowych projektów w branży elektromobilności - w większości nie posiadających produktu i strategii równie atrakcyjnych jak Triggo, bardzo często na dużo wcześniejszym etapie rozwoju i rzadko posiadających ochronę w postaci przyznanych międzynarodowych praw własności intelektualnej.

Intencją zarządu Triggo jest wprowadzenie wszystkich akcji do obrotu na rynku NewConnect.

Pierwszy publiczny pokaz samochodu Triggo - zaprojektowanego i zbudowanego w całości w Polsce - miał miejsce w listopadzie 2018 roku podczas Kongresu 590 i Warsaw Motor Show. Dzięki zmiennej geometrii podwozia, dwuosobowy Triggo pokonuje korki i parkuje ze swobodą jednośladu. Jego prędkość maksymalna to 90km/h. Baterie o łącznej pojemności 15 kWh zapewniają mu zasięg ok. 140-160 km.

(ISBnews)