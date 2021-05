"Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce jest bardzo obiecująca - zakładamy stały wzrost popytu przez kilka najbliższych lat. Dlatego Robyg realizuje program akumulacji środków finansowych na potencjalne akwizycje i zakup gruntów. Spółka planuje skokowy wzrost biznesu i skali działania - już dziś jest w czołówce największych deweloperów na rynku. Grupa Robyg ma ambitny plan, aby istotnie zwiększyć możliwości oraz ofertę mieszkań, a tym samym wyniki finansowe" – powiedział Kazanelson, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że dotychczasowe działania pokazują, z jaką dbałością Robyg podchodzi do bezpieczeństwa finansowego i stabilnej pozycji gotówkowej.

"Przez ostatnie dwa lata akcjonariusz z Grupy Goldman Sachs nie pobierał dywidendy, a środki zatrzymane z tego tytułu w spółce w wysokości około 400 mln zł są w całości przeznaczone na inwestycje. Co więcej, Bricks Acquisition Limited z Grupy Goldman Sachs zapewnił Robyg dodatkowe finansowanie w wysokości 100 mln zł. Obecnie spółka rozważa program emisji obligacji do 150 mln zł w ramach programu emisji obligacji na okaziciela na kwotę do 500 mln zł. Te działania zapewnią ogromną przewagę finansową i pozwolą na wielkie inwestycje - zakupy gruntów oraz potencjalne akwizycje. W ten sposób Grupa Robyg zapewni sobie płynność działania na wiele kolejnych lat" – stwierdził przewodniczący rady nadzorczej.

Dotychczas Grupa sprzedała 25 000 lokali.

W 2020 roku Grupa Robyg zanotowała przychody ze sprzedaży przekraczające 1,11 mld zł, zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 211 mln zł (czyli o 18,6% więcej niż w 2019 roku), a EBIT 269 mln zł (wzrost o 12,4% r/r). W 2020 roku Grupa Robyg podpisała 2 738 umów deweloperskich i przedwstępnych oraz 2 156 umów rezerwacyjnych netto w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Spółka przekazała 2 715 lokali.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2020 r. Robyg zakontraktował 2 567 lokali.

(ISBnews)