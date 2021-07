"Indeks WIG20 zachowywał się w ciągu dnia umiarkowanie pozytywnie, ale sytuacja uległa zmianie po wejściu do gry kapitału ze Stanów Zjednoczonych i indeks znalazł się pod kreską. Tydzień dla WIG20 zakończył się właściwie tam, gdzie się zaczął w poniedziałek - w okolicy 2.255 pkt. Tkwimy nadal w ruchu bocznym, ograniczonym zakresem 2.200-2.300 pkt." - powiedział PAP Biznes Lukas Cinikas, analityk BM BNP Paribas Bank Polska.

"Sytuacji na głównym indeksie nie sprzyja rynek walutowy. Kurs USD/PLN kontynuował w tym tygodniu mocny trend wzrostowy, zapoczątkowany na początku czerwca, kierując się w stronę tegorocznych szczytów z okolic 4 zł" - dodał analityk.

WIG20 rozpoczął piątkowe notowania na minimalnym plusie, rosnąc o 0,1 proc. do 2.260,8 pkt. W kolejnych godzinach sesji indeks notował niewielkie zmiany, poruszając się głównie w przedziale 2.260-2.270 pkt. W ostatniej godzinie handlu indeks znalazł się pod kreską i ostatecznie zakończył notowania spadkiem o 0,11 proc., do 2.258,10 pkt.

WIG zwyżkował o 0,05 proc. do 67.329,44 pkt., a mWIG40 poszedł w górę o 0,14 proc. do 4.885,67 pkt. Z kolei sWIG80 spadł o 0,29 proc. do 20.610,31 pkt.

"W przypadku małych spółek to była sesja relatywnie najgorsza w stosunku do reszty indeksów. Na samym sWIG80 widzimy od kilku sesji realizację zysków, po mocnych wzrostach od początku roku. Indeks powoli dociera do istotnego poziomu wsparcia z okolic 20.500 pkt. Techniczne przebicie tego poziomu może otworzyć drogę do dalszych spadków" - powiedział Lukas Cinikas z BM BNP Paribas Bank Polska.

Obroty na GPW wyniosły ponad 640 mln zł. Jak zauważył analityk BM BNP Paribas Bank Polska, od pewnego czasu mamy do czynienia z niskim poziomem obrotów, a na aktywność inwestorów wpływać może sezon wakacyjny.

W ujęciu sektorowym rosły w piątek notowania 9 z 15 indeksów. Były to m.in. spółki telekomunikacyjne i motoryzacyjne (wzrost indeksów o ok. 1 proc.). Najmocniej zniżkowały indeksy WIG-Leki (spadek o 1,8 proc.), WIG-Górnictwo (spadek o ok. 1,5 proc.) i WIG-Chemia (spadek o 1,5 proc.).

W WIG20 najmocniej rosły notowania Pekao, o 2,18 proc. do 93 zł.

1,23 proc. zyskał kurs Orange Polska (do 7,43 zł), a 0,95 proc. akcje Cyfrowego Polsatu (do 32 zł).

O 0,67 proc., do 6,31 zł, wzrósł kurs PGNiG.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził w piątek zmianę taryfy na sprzedaż gazu spółce PGNiG Obrót Detaliczny. Podwyżka ceny dla wszystkich grup taryfowych wynosi 12,4 proc. Stawki opłat abonamentowych pozostają natomiast na niezmienionym poziomie.

Najmocniej wśród największych spółek zniżkował kurs Mercator Medical, o 6,4 proc., do 247,2 zł. W ciągu dnia kurs tracił nawet 7 proc. Przed sesją grupa opublikowała szacunki wyników. Wypracowała w drugim kwartale 2021 roku szacunkowo około 164,7 mln zł EBITDA i około 146,6 mln zł zysku netto przy 535,5 mln zł przychodach ze sprzedaży. Rok wcześniej EBITDA wyniosła 234,6 mln zł, zysk netto 210,5 mln zł, a przychody 375,2 mln zł.

Tomasz Rodak, analityk DM BOŚ, ocenił, że szacunkowe wyniki Mercator Medical, po wyłączeniu odpisów, są zgodne z oczekiwaniami. Jego zdaniem, martwią obniżki cen w trwających kontraktach fabryki.

Członek zarządu Mercatora ds. finansowych Witold Kruszewski poinformował podczas konferencji prasowej, że spółka widzi wyhamowanie spadku cen rękawic w lipcu, trudno jednak prognozować, jakie będą trendy w kolejnych miesiącach.

2 proc. zniżkował kurs JSW, a ok. 1,5 proc. w dół poszedł kurs KGHM.

W indeksie mWIG40 najmocniej, ponad 3 proc., wzrósł kurs Develii. Ponad 2,5 proc. zyskał Comarch.

O 0,2 proc. zwyżkował Kruk, do 306 zł. To siódma wzrostowa sesja spółki z rzędu.

Najsłabsze wśród średnich spółek były PKP Cargo (spadek o 4,6 proc.) i Mabion (spadek o 4 proc.)

Wśród małych spółek, najmocniej, 8,5 proc., spadły notowania Serinus Energy. W czwartek akcje podrożały o blisko 25 proc. po informacji o natrafieniu przez spółkę na gaz ziemny w nowo odwierconym otworze Sancrai-1 w Rumunii. (PAP Biznes)