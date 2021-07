Finansowy portal City A.M. donosi, że Amazon ma szykować się do kryptowalutowej ofensywy.

Czy Amazon stworzy własną kryptowalutę?

Gigant technologiczny miał rozpocząć poszukiwania specjalisty z dziedziny kryptowalut i technologii blockchain. Według City A.M. spółka zamierza na początku wdrożyć płatności w bitcoinach, a następnie w ethereum i cardano, a w kolejnej fazie chce stworzyć własny token.

– Wkrótce przekonamy się, na ile te doniesienia są prawdziwe, niemniej jednak bezsprzeczne jest, że adopcja bitcoina i innych dużych projektów kryptowalutowych mogłoby przyczynić się do istotnych zmian w dość ponurym sentymencie, który od maja panuje na tym rynku – komentuje Daniel Kostecki, główny analityk Conotoxia Ltd., spółki świadczącej usługę Forex dla użytkowników portalu Cinkciarz.pl.

Po dużych spadkach i letargu wraca zmienność

Od kwietniowego szczytu, który wypadał powyżej 64 tys. USD, do ubiegłotygodniowego dołka przy 29 tys. USD, cena bitcoina spadła o 54 proc. Cena ETH wyrażona w dolarach amerykańskich spadła z ponad 4 tys. do 1,7 tys., co oznacza tąpnięcie ze szczytu o 60 proc.

– Wydaje się, że od tamtego czasu zainteresowanie rynkiem spadło, zresztą wraz ze spadkiem zmienności. Dziś z kolei zmienność zdaje się wzrastać dzięki kolejnemu zjawisku, jakim był short squeeze. Oznacza to wyrzucenie z rynku pozycji na spadek ceny bitcoina i bardzo szybkie ich odkupywanie, co jeszcze szybciej może podnosić cenę kryptowaluty. Według danych serwisu bybt.com, z rynku zmiotło pozycje krótkie o wartości prawie 1 mld USD. Rynek kryptowalut zdaje się budzić z letargu po majowych spadkach – ocenia analityk Conotoxia Ltd.