Cenę wezwania ustalono na poziomie 377 pensów za akcję Stock Spirits, co odpowiada premii w wysokości około 41% do ceny zamknięcia (268 pensów) na koniec 11 sierpnia 2021 r. oraz premii w wysokości około 42% do średniej ceny ważonej wolumenem wynoszącej (266 pensów) za okres trzech miesięcy zakończony 11 sierpnia 2021 r., ostatniego dnia roboczego przed niniejszym ogłoszeniem, podano.

"Stock Spirits to przedsiębiorstwo o wysokiej jakości z silnymi markami, ugruntowaną pozycją rynkową i znacznym potencjałem wzrostu. Cieszymy się, że nasza propozycja transakcyjna została zarekomendowana przez zarządzających spółką Stock Spirits. Fundusze CVC są wieloletnim inwestorem w Europie Środkowo-Wschodniej i z niecierpliwością czekamy na współpracę z zespołem zarządzającym Stock Spirits, aby pomóc w dalszym rozwoju, zarówno poprzez wspieranie istniejącej strategii, jak i inwestowanie w nieorganiczne możliwości wzrostu" - powiedział partner zarządzający CVC István Szőke, cytowany w komunikacie.

Stock Spirits chce w dalszym ciągu koncentrować się na rozwoju w regionie CEE (Polska, Czechy, Słowacja), zachowując także istotną obecność we Włoszech. Wzrost spółki ma następować poprzez rozwój organiczny jak i możliwy jest przez akwizycje zarówno w CEE jak i w Europie Zachodniej, tak jak to miało miejsce dotychczas, czytamy w dokumentach związanych z wezwaniem.

"Zarządzający Stock Spirits są pewni długoterminowych perspektyw rozwoju grupy i wierzą, że oferta zaprezentowana przez CVC odzwierciedla naszą silną pozycję oraz stanowi atrakcyjną wartość dla akcjonariuszy spółki. Stock Spirits nieprzerwanie wykazuje stabilne wyniki i ma lojalną i zaangażowaną bazę konsumentów dla swoich wyjątkowych marek. Wierzymy, że wsparcie CVC dla naszej obecnej strategii i inwestycje, które zamierza poczynić w celu rozwoju naszej działalności, oznacza, że z tej oferty skorzystają wszyscy interesariusze Stock Spirits. Z tych powodów, jednogłośnie pozytywnie rekomendujemy ofertę akcjonariuszom Stock Spirits" - powiedział prezes Stock Spirits David Maloney.

Stock Spirits zamierza kontynuować realizację przyjętej w 2016 roku strategii, na bazie której spółka koncentruje się na rozwoju marek premium. Dzięki temu, udział takich produktów wzrósł do poziomu 35% przychodów w 2020 roku, wzrastając z poziomu 19% w 2016 r.

Zatwierdzenie transakcji będzie podlegało zwyczajowym zasadom regulacyjnym w UE.

Doradcami projektu są: J.P. Morgan Cazenove, Numis (Joint Financial Adviser Stock Spirits) oraz Citi (Financial Adviser and Corporate Broker to CVC).

Stock Spirits Group to brytyjska firma produkująca napoje alkoholowe działająca w Polsce, Czechach, Włoszech, Słowenii i Chorwacji. Jest notowana na giełdzie londyńskiej i praskiej.

CVC jest światowym liderem w dziedzinie private equity, zarządzającym aktywami o wartości 114,8 mld USD, z globalną siecią 24 lokalnych biur: 16 w Europie i obu Amerykach oraz 8 w regionie Azji i Pacyfiku.