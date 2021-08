"Ubiegły tydzień nie wróżył najlepiej dla posiadaczy akcji na GPW. Indeks zamknął go-2 proc. spadkiem - największym od pięciu miesięcy, a dodatkowo zaliczył nieudaną próbę wyjścia z trzymiesięcznej konsolidacji między 2.200 a 2.300 pkt. Dzisiejsza sesja pokazała jednak, że popyt nie zamierza składać broni i chętnie ponownie powalczy z górnymi ograniczeniami trendu bocznego" - powiedział PAP Biznes analityk DM Banku BPS, Artur Wizner.

Jego zdaniem, do skutecznego wybicia z konsolidacji może dojść, jeżeli po pierwsze rynki bazowe nie będą w tym przeszkadzać, a po drugie obroty na rynku istotnie wzrosną.

"Jeżeli wakacyjne obroty będą się utrzymywać istnieje duże ryzyko, że kolejna próba wybicia zakończy się fiaskiem" - ocenił.

"Dodatkowo warto, aby za wzrostami stały 1-2 mocne sektory. Zarówno w piątek, jak i dziś taką rolę pełnił WIG-Energia, który wzrósł w poniedziałek o ok. 5 proc. Z kolei po słabszym ubiegłym tygodniu wyraźnie odreagowały górnictwo, banki i spółki odzieżowe" - dodał Wizner.

W pierwszej części dnia WIG20, rosnąc o blisko 1 proc., pozostawał najmocniejszym krajowym indeksem, a zwyżkom przewodziło odzieżowe CCC. Po południu, kiedy na rynek napłynęła informacja o wydzieleniu aktywów węglowych do NABE, na czele wzrostów stanęły energetyczne PGE i Tauron, a indeks blue chipów jeszcze się umocnił.

Na zamknięciu poniedziałkowej sesji WIG20 rósł o 1,42 proc., do 2.287,52 pkt. Po trzech spadkowych sesjach indeks wyraźnie odbił, a od 2-letniego maksimum dzieli go kilkanaście punktów.

Indeks szerokiego rynku wzrósł o 1,17 proc. do 68.763,00 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,89 proc. do 5.053,42 pkt., a sWIG80 zyskał 0,13 proc. do 20.903,15 pkt.

W tym czasie na europejskich parkietach rosły niemal wszystkie główne indeksy, w tym najmocniej grecki Athex Composite - o 1,6 proc. Niemiecki DAX zwyżkował o 0,3 proc.

Z kolei w USA rosnące po ok. 1 proc. S&P 500 oraz Nasdaq były na drodze do wyznaczenia nowych maksimów.

Obroty na GPW wyniosły 672 mln zł, z czego 546 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Od rana inwestorzy najchętniej handlowali walorami KGHM (114 mln zł) i PKN Orlen (65 mln zł).

Traciło 5 z 15 indeksów sektorowych, w tym najmocniej nieruchomości - o 1,3 proc.

Po ok. 2 proc. zwyżkowały spółki odzieżowe i banki, a górnictwo zwyżkowało o 3 proc., jednak 5-proc. wzrostem wyróżniła się energetyka. W piątek energetyka rosła o ponad 3 proc.

Przed południem PGE i Tauron traciły blisko 1 proc., jednak zakończyły poniedziałkową sesję mocnymi wzrostami. Ruch w górę rozpoczął się po tym, jak na rynek napłynęła informacja dotycząca wydzielenia aktywów węglowych. Jak wynika z projektu umowy społecznej rządu z sektorem energetycznym, do którego dotarł BiznesAlert. pl przeniesienie aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) ma się odbyć za odszkodowaniem oraz rekompensatą nakładów na remonty i modernizację przekazanego majątku.

Na koniec sesji Tauron zwyżkował o 4,6 proc. do 3,62 zł, a PGE o 5,7 proc. do 9,78 zł. Obie spółki znalazły się najwyżej od ponad miesiąca. Notowana w mWIG40 Enea rosła najmocniej w indeksie - w górę o 5,9 proc. do 5,78 zł.

Równie mocno rosły notowania JSW - kurs poszedł w górę o 5 proc.

Drugi przedstawiciel sektora górniczego, KGHM, poszedł w górę o blisko 3 proc. W trakcie sesji spółka miedziowa podała, że wg wstępnych danych sprzedaż miedzi przez KGHM w lipcu 2021 roku wyniosła 57,7 tys. ton, co oznacza wzrost rdr o 6 proc., a produkcja miedzi płatnej wyniosła w tym czasie 64,9 tys. ton, czyli wzrosła o 13 proc. rdr. Przed komunikatem kurs rósł o blisko 2 proc.

Po całym tygodniu spadków wyraźnie odbiły notowania CCC. Kurs rósł na zamknięciu o 3,6 proc. do 118,8 zł.

Mocno wypadło także PKO BP - w górę o 2,8 proc., a także Lotos i Dino - po ok. 2 proc.

W indeksie dużych spółek traciły przede wszystkim Orange i PGNiG - poszły w dół po ok. 0,9 proc.

W mWIG40 poza Eneą wyraźnie zwyżkowały banki - ING o 2,6 proc., Millennium o 3,2 proc. i Alior - o 3,7 proc., a także Celon Pharma - o 3,2 proc. i Polenergia - o 2,9 proc.

Najmocniej, bo o 3 proc. traciła Develia, jednak obroty nie przekroczyły 100 tys. zł. Przy blisko 5 mln zł obrotów o 2 proc. w dół poszedł kurs Asbisu.

Wśród spółek o niższej kapitalizacji wzrostom przewodził Polimex Mostostal, który podał raport za II kw. Przy najwyższych obrotach w indeksie (5 mln zł) kurs poszedł w górę o 7,6 proc. do 5,23 zł i znalazł się najwyżej od trzech miesięcy. Spółka podała, że podtrzymuje cel 2 mld zł przychodów w 2021 roku, ale nie jest wykluczone, że poziom sprzedaży zbliży się do 2,5 mld zł.

Blisko 6 proc. zyskał Skarbiec Holding, właściciel Skarbiec TFI, a po 4 proc. rosły Arctic Paper i INC.

Spadkiem o 11 proc. wyróżnił się Action, notując drugie obroty w sWIG80 (3,2 mln zł). Jak dotąd to największa korekta w ramach trwającego od miesiąca trendu wzrostowego.