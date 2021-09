"W tygodniu z posiedzeniem Fed czwartek zazwyczaj nadal związany jest z niepewnością i to piątkowa sesja wyznacza późniejszy kierunek dla notowań. Na koniec tego tygodnia krajowe indeksy zniżkują nawet o blisko 1 proc., a w USA tracą po 0,1-0,5 proc. Był to także pierwszy tydzień po wygasaniu wrześniowych kontraktów terminowych. Po ich mocnym wcześniejszym zachowaniu zastanawiam się czy nie ma tu ryzyka jesiennej słabości" - powiedział Sobiesław Kozłowski.

Reklama

"Historycznie wrzesień czy ogólnie jesień to okres słaby dla giełd. Na krach tym razem nie czekam, ale możliwe jest schłodzenie nastrojów. Chiny ogłosiły kryptowaluty zakazanym środkiem płatniczym. Wysoka inflacja w Polsce, rosnące ceny gazu, energii elektrycznej, frachtu - przy wysokich odczytach sentymentu jest to zastanawiający miks. Do tego słabość złotego. W takim otoczeniu na GPW kontynuowana jest realizacja zysków" - zauważył.

Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów pokazują, że odsetek inwestorów spodziewających się w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW wyniósł 48,7 proc.

Zwrócił uwagę, że lokalnym czynnikiem ryzyka w przyszłym tygodniu będzie publikacja raportów za II kw.

"Przyszły tydzień to ostatnie dni publikacji wyników kwartalnych i półrocznych, z kumulacją 30 września - 50 spółek ma wtedy przygotować swoje raporty okresowe. Globalnie rynek nadal będzie zerkał na FED, analizował impuls kredytowy w Chinach i reperkusje zw. z Evergrande" - dodał.

Na piątkowym zamknięciu WIG20 spadł 0,92 proc. do 2.299,18 pkt., WIG zniżkował 0,8 proc. do 70.162,59 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,39 proc. do 5.280,56 pkt., a sWIG80 stracił 0,75 proc. do 21.071,57 pkt.

W tym czasie traciły niemal wszystkie europejskie indeksy, a niemiecki DAX spadał o 0,7 proc. W USA S&P 500 był 0,1 proc. pod kreską, a Nasdaq tracił 0,4 proc.

Obroty na GPW wyniosły niemal 1 mld zł, z czego 782 mln zł przypadło na największe spółki. Inwestorzy najchętniej handlowali walorami Orlenu (123 mln zł), który rósł najmocniej w WIG20 (+3,2 proc.) .

Sektor paliwowy wypadł najmocniej - rósł o niemal 2 proc.

Traciła jednak większość, bo 10 z 15 indeksów sektorowych, w tym najmocniej chemia (-3,5 proc.) i producenci gier (-2,3 proc.).

W WIG20 spadkom przewodził CD Projekt. Kurs producenta "Cyberpunka 2077" poszedł w dół o 4,7 proc. do ok. 184 zł. Analityk zwrócił uwagę, że w czwartek skończył się roczny lock-up na ok. 4,5 mln akcji CD Projektu. Zarząd zapewniał, że nie sprzeda ok. 3,5 mln z nich, jednak 1 mln akcji jest w posiadaniu pracowników i oczekuje się kontrolowanej podaży akcji.

Po wyznaczeniu w czwartek nowego maksimum kurs Dino zanotował 4,4 proc. korektę. Allegro poszło w dół o 3,7 proc.

Kozłowski zwrócił uwagę na 2,6 proc. spadek notowań Mercatora.

"Pomimo obaw o czwartą falę pandemii Mercator nadal traci. Chyba inwestorzy widzą, że ta fala będzie ostatnia, co oznaczałoby powrót do historycznych marż - to może być argumentem za tym, że kurs z czasowymi przerwami podąża na południe" - ocenił.

W indeksie dużych spółek poza Orlenem (+3,2 proc.) wyraźnie rosło także Asseco Poland (+3 proc.).

W gronie spółek z mWIG40 ponad 8 proc. przeceną wyróżnił się Ciech. Przy trzecich obrotach w indeksie kurs spadł do 43,3 zł - najniżej od końca maja. Grupa podała, że miała w drugim kwartale 2021 roku 188 mln zł znormalizowanej EBITDA, co oznacza wzrost o 40 proc. rdr. Konsensus PAP Biznes zakładał wynik na poziomie 172,9 mln zł.

Z kolei w gronie spółek o niższej kapitalizacji najmocniej tracił ZE PAK (-13 proc.), po dwóch dniach ok. 10 proc. wzrostów.

"To zdaje się potwierdzać hipotezę o realizacji zysków. ZE PAK był gwiazdą ostatnich wzrostów a momentami YTD sięgała 100 proc." - wskazał Kozłowski.

Na przeciwległym biegunie znalazł się PGS Software (+8,5 proc.).