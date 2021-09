Reklama

"Sytuacja związana z covidem zamroziła rynek transakcji, jeśli chodzi o duże obiekty handlowe. W praktyce przez 1,5 roku odbyły się pojedyncze transakcje. My jesteśmy zdeterminowani, żeby nasze sprzedaże uruchomić w najbliższym czasie, dlatego, że powrót do wypłaty dywidendy jest naszym celem. Chcemy wrócić do wypłaty dywidendy, która przez ostatnie lata była utrudniona. Dziś warunkiem koniecznym jest zamknięcie sprzedaży nieruchomości. Jeżeli uda się je zbyć do I połowy 2022 r., to taką możliwość widzimy. Musimy to jednocześnie spiąć z naszym ambitnym planem inwestycyjnym" - powiedział Janik podczas konferencji prasowej.

Wcześniej podczas konferencji prezes mówił o sprzedaży nieruchomości przemysłowych z portfela spółki.

"Jesteśmy w przededniu zbycia nieruchomości przemysłowej w Wilkowicach. W ciągu tygodnia pewnie będziemy zamykać transakcję. Powinna wygenerować cashflow 15-16 mln zł. Sprzedaż jest konieczna ze względu na finansowanie kolejnych inwestycji. Zamierzamy wyjść na rynek z innymi nieruchomościami przemysłowymi, jesteśmy w trakcie procesu zbycia kolejnego projektu" - dodał Janik.

Poinformował także, że nieruchomości handlowe również przeznaczone są do sprzedaży, ale po osiągnięciu przez nie "pewnej dojrzałości" i w portfelach, w procesach dla kilku nieruchomości jednocześnie, wyjaśnił prezes.

P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2020 r. miała 161,7 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)